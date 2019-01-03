伦敦楼盘供过于求·发展商送车送钱促销 去年多个先进国家地区的楼市，都因环球经济转差而出现疲态，除了澳洲外，地伦敦亦不能幸免。伦敦楼市主要受到英国脱欧阴霾影响，再加上脱欧公投前好景时动土的楼盘近期相继落成，导致供过于求。有发展商封盘，亦有楼盘以买楼送车或送乌伯车费奖赏作招徕。

（伦敦3日讯）去年多个先进国家地区的楼市，都因环球经济转差而出现疲态，除了澳洲外，地伦敦亦不能幸免。伦敦楼市主要受到英国脱欧阴霾影响，再加上脱欧公投前好景时动土的楼盘近期相继落成，导致供过于求。有发展商封盘，亦有楼盘以买楼送车或送乌伯车费奖赏作招徕。

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“华尔街日报”引述一些物业代理形容，英国楼市正进入「最黑暗时刻」，原因包括脱欧前景不明，海外买家减少和供过于求。一项针对物业代理的调查显示，三分之二人认为，脱欧是未来一年对需求影响最大的因素。

伦敦黄金地段现时的交易量是近10年来最低，只及2016年脱欧公投前好景时期的59％，楼价亦较2014年的低14％。在公投前，英国经济前景向好，地产商大举投资地皮起楼，现时这些楼盘开始进入市场，导致供过于求。伦敦目前正兴建的住宅单位多达6.6万个，但去年第3季只售出4200个。此外，交易税也打击外国人投资英国楼市意欲。

为了促销，发展商各出奇谋，其中SAS投资以送赠价值1.8万镑（约17.9万港元）的私家车和1万镑（约9.9万港元）的乌伯乘车奖赏作招徕，并声称因此售出3套价值超过200万镑（约1990万港元）的物业。另外亦有买了楼花的投资者因为看淡前景而蚀让，泰晤士河南岸近期即将入伙的一个豪宅盘，有业主就标出较买入价低两成（约50万镑）求脱手。

不过，亦有商人宁可惜售。物业发展商Almacantar旗下位于苏豪区的楼盘Center Point，有一半单位因潜在买家出价过低，早前就宣布收回外边物业代理的代理权。（华尔街日报）