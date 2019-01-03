贴告示牌扔烟灰缸·禁烟刹车业者无奈 （亚庇2日讯）花钱买了禁烟告示牌，烟灰缸也扔了，才被告之州政府决定暂时不跟随联邦政府于1月1日起茶餐室全面禁烟的措施，业者又气又无奈。

碧华莉商业区一家茶餐室里里外外张贴禁烟告示牌。

（亚庇2日讯）花钱买了禁烟告示牌，烟灰缸也扔了，才被告之州政府决定暂时不跟随联邦政府于1月1日起茶餐室全面禁烟的措施，业者又气又无奈。

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由于暂缓实施茶餐室禁烟的消息迟至元旦前夕才由媒体报导，大部分业者以为昨日起全面禁烟，有者还是从看到报导的顾客口中得知沙巴暂缓禁烟。

碧华莉商业区一美食店符姓业者表示，卫生官员于上个月18日到店内发通告单，并提醒她们店里张贴的小张禁烟贴不合规，她们只能再花钱重买。

“我们连烟灰缸都扔了，今天才知道政府暂缓禁烟。如果客人抽烟，我们又不能阻止，没有烟灰缸，我们要清理地上的烟蒂烟灰，真的是麻烦。”

也有业者抱怨政府要推行新措施就让官员上门通知，要暂停实施却没通知，使他们左右为难，不知道要如何面对抽烟的客人。

茶餐室禁烟·多数客人遵守

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业者表示，卫生部发通告强调不能提供烟灰缸，所以就算知道暂缓禁烟，他们也不打算摆放烟灰缸，以免中罚。

海旺城茶室李老板表示，1张普通纸质的禁烟告示牌要价16令吉，太贵了，但由于难找到合规告示牌，他别无选择买了两张。虽然暂缓禁烟，他不打算把它拆下来。

他也认为茶餐室10尺外才能抽烟不太合理，等于客人须站在马路上抽烟。

大多数业者受访时表示，在1月1日之前他们已经善意提醒上门的客人政府禁烟措施，大多数客人愿意遵守，尤其是年轻的烟客，会离开座位到外面抽烟。

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受访的业者认为，禁烟不是坏事，因为不少客人不喜欢吸二手烟，尤其是考虑到小孩子的健康；二来，可保持食肆的饮食卫生和干净空气。

小撮顾客照抽不误

一间24小时营业的印度茶餐室业者表示，他们的客人抽烟者多，虽然贴了告示牌和善意提醒，但有些人仍照抽不误，他们只能睁一只眼闭一只眼。

两名州部长包括卫生及人民和谐部长黄天发于日前证实，州内阁须先商议，才决定是否跟随联邦政府的禁烟措施。

沙巴及砂拉越拥有本身的地方政府法律，两州皆暂缓实施禁烟。

另外，社交媒体和手机WhatsApp流传一则卫生局亚庇办事处进行流动宣导的视频，画面上看到一辆卫生局车辆在甘拜园区用扩音器广播政府从1月1日起实施茶餐室禁烟的措施。

州卫生局总监克里斯丁娜在记者询问是否接到州政府通知暂缓食肆禁烟时，只回答一句：“稍后才给回应。”

未追随联邦政策

刘静芝：州内阁商议

副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝指出，沙实施茶餐室禁烟措施之前，的确必须经由州内阁讨论和决定，而不是立刻跟随联邦的政策。

刘静芝透露，州内阁过去不曾讨论禁烟的问题，因此茶餐室若要全面禁烟，必须由州内阁先商议。

她昨晚主持亚庇商会第38届理监事宣誓就职典礼后，受访时这么表示。

刘静芝同意副首长兼地方政府及房屋部长拿督赵占山巴贡发表的州内阁必须先商议才决定是否跟随联邦实施的茶餐室禁烟措施。

她也强调，任何政策必须由州内阁讨论和决定，而不是联邦的所有政策，沙巴都必须跟随或采纳。

刘静芝表示，她绝对支持茶餐室禁烟的举措，因为这能够逐步减少烟客数量，对人民的健康始终有益。

但她认为禁烟措施必须要从长计议，包括考量到设置吸烟区，让受影响的烟民继续抽烟。