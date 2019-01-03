指未阻圣诞新年倒数·沙伊党道歉 （亚庇2日讯）沙巴伊斯兰党斗湖区部澄清，他们不曾阻止任何种族和宗教举办宗教节日庆祝活动，也认同文化庆典对人民和国家带来好处。

民兴党斗湖区部主席法兰克沙拉查（右）及加拉巴干区部主席依斯迈瑟郎否认2区部涉及反对圣诞新年倒数活动而前往斗湖警局报案，要求警方介入展开调查。

（亚庇2日讯）沙巴伊斯兰党斗湖区部澄清，他们不曾阻止任何种族和宗教举办宗教节日庆祝活动，也认同文化庆典对人民和国家带来好处。

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沙伊党斗湖区部主席莫哈末胡赛因今日表示，该区部日前在21月31日向警方报案，主要是有民众指在斗湖举行的2019年倒数活动含有向公众，尤其是出席的穆斯林传播基督教的元素。

“报案是我们对接到公众投诉后所采取的反应。我们向所有因我们报案而引起的混乱和不便致以歉意和道歉。”

莫哈末胡赛因发表文告，针对沙伊党斗湖区部被指向警方报案，阻止斗湖举办2019年圣诞及新年倒数活动一事置评时，这么表示。

莫哈末胡赛因也重申，伊党斗湖区部不曾阻止任何宗教、族群、领域或社区举办任何宗教与文化庆祝以及社会活动，主要这些活动遵守现有的法令和地方条规。

斗湖一个声称代表县内各个政党和组织穆斯林群体的团体日前反对斗湖县举办2019年圣诞及新年庆祝活动，并指该活动有向穆斯林宣扬基督教教义的元素。

不过多个政党已纷纷与该团体撇清关系，反而指责该团体试图破坏沙巴的和谐与团结，民兴党甚至报警处理，要警方就此事展开调查。



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斗湖穆斯林反对圣诞倒数

各党箭指伊党是黑手

沙巴人民复兴党和沙巴人民公正党否认涉及被指反对斗湖区国会议员拿督刘静芝在斗湖举办的圣诞节及新年倒数庆祝活动，并把矛头指向沙巴伊斯兰党。

民兴党斗湖和加拉巴干区部甚至就此事向警方报案，要求警方介入调查，还该两个区部的清白，以及调查是否有人意图破坏沙巴人民的和谐与团结。

日前一个声称代表斗湖县内多个政党和组织内穆斯林群体的团体，公开反对在斗湖县举办的圣诞及新年倒数庆祝活动，指该活动有散播基督教教义和传教的元素。

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他们声称主办单位安排牧师演说和圣诞颂歌或含有向穆斯林传教的元素，亦不尊重其他宗教的信仰，因而促请当局以其他活动取代这项倒数活动。

这个团体的代表也指他们来自民兴党和民兴党斗湖和加拉巴干区部代表、巫统斗湖和加拉巴干区部，以及县内多个穆斯林组织与非政府组织。

民兴党报案促调查

不过沙巴人民复兴党、公正党和民统党已纷纷与该团体撇清关系，澄清他们没有涉及相关反对活动。民兴党更指责沙巴伊党是“幕后黑手”，推动这一切。

民兴党斗湖区部主席法兰克沙拉查及加拉巴干区部主席依斯迈瑟郎也已在昨日前往斗湖警局报案，否认民兴党涉及此事，并要警方介入展开调查。

法兰克指责伊党恶意针对上述倒数活动提出抗议，旨在破坏沙巴人民目前所享有的宗教信仰自由、和谐与团结。

蓝眼严词否认涉及

沙巴公正党斗湖区部也严词否认他们涉及此事，并指斗湖区部主席拿督江汉明及其他领袖均对该声称有“公正党斗湖区部代表”的团体毫不知情。

该区部发表文告指出，他们不曾授权任何区部党员代表区部发言，况且公正党是多元种族的政党，也捍卫各族和各个宗教庆祝各自节日的自由。

他们也欢迎沙巴日后举办更多诸如圣诞节、农历新年、开斋节与丰收节等各族节日的庆典。

民统党失望开倒车

此外，民统党也对该声称代表斗湖穆斯林群体的团体反对举办倒数活动的行为感到失望，认为此举彷如在推动国民团结与和谐上“开倒车”。

该党宗教与种族和谐组联合主任加斯尼里占强调，沙巴的圣诞节庆典是跨越宗教的庆典，旨在推动各族的和谐与团结，同时也不曾强逼其他宗教信仰者参与。

他相信，大部分的沙巴民众不会认同有关团体有意要破坏沙巴和谐的行为，同时也希望当局能尽快采取行动，对付相关人等。



冯晋哲痛批伊党污染沙巴

全民拒绝极端主义

针对伊斯兰党和相关团体反对斗湖国会议员办公室举办圣诞和新年倒数活动，行动党社青团全国宣传秘书冯晋哲认为，此事件显示我国乃至沙巴正面临宗教原教旨等极端主义的挑战，因此2019年全民应当不分种族和宗教团结一致，彻底拒绝极端主义，让沙巴和马来西亚继续拥抱中庸和多元。

也是路阳区州议员的冯晋哲痛批伊斯兰党将极端思想带来沙巴。他说，沙巴一直以来社会和谐，正是因为人民懂得互相尊重彼此的宗教，绝不会强迫其他宗教妥协退让。

他相信，单方面的尊重是无法造就真正的和谐，必须是双方面互相尊重，让所有宗教庆典都能自由及公开地举办才能实现。

宪法保障沙宗教自由

冯晋哲强调，宗教自由除了是我国宪法保障，它也是当初沙巴答应共组联邦的首要条件之一。如果有传教嫌疑而禁止其他宗教举办庆典，那就没有宗教自由可言，而且还会破坏先辈的立国精神。

他说，极端主义不仅是沙巴乃至马来西亚的挑战，这也是全世界文明都在对抗的祸端。他举例，动辄叫华人回中国的种族主义是极端；动辄拒绝基督徒举办圣诞是极端；动辄用“西马走狗”这类话语辱人更是极端中的极端。

“这些撕裂社会的思想，我们要拒绝任何一切形式的极端主义，包括极端宗教原教旨主义。”



陈学祥：散播仇恨情绪

政府应对付极端分子

自由民主党中央宣传主任陈学祥严厉谴责斗湖自称代表穆斯林社区的组织所发表的极端言论，并呼吁政府采取对付行动。

陈学祥表示，马来西亚宗教自由，尤其是在大马建国契约上鉴明沙巴和砂拉越并没有官方宗教，两州人民更一直以来都在和平及和谐的环境生活。各族人民都好像一家人般一起成长。

他指出，就连尊敬的首相、州元首及首席部长也出席圣诞节活动，他们都在圣诞节的献词中提及欢迎穆斯林参与圣诞节活动，这可促进各族对不同宗教信仰的包容和尊重，并强调各族人民必须维护社会的和平及和谐。

陈学祥表示，对于做出充满挑衅性，对我国多元种族及自由宗教信仰社会构成威胁，破坏社会及种族和谐、散播种族仇恨情绪行动的种族主义者或极端分子，自民党是绝对不会妥协的。

“随着马来西亚及沙巴新政府的成立，我们有了更开放和包容的中庸领导人，绝对不允许任何人破坏社会的和谐。”

陈学祥敦促政府采取严厉行动对付企图搞破坏的种族极端分子。



杰菲里促政府采取行动

遏制宗教狂热主义

沙巴立新党主席拿督杰菲里吉丁岸强调，联邦政府领袖有必要采取行动，遏制国内日益高涨的宗教狂热主义和反基督教情绪，以免影响国内各族的和谐共处。

他指出，斗湖穆斯林团体日前反对圣诞倒数活动的行为，已显示出反基督教情绪趋向恶化，沙巴州内包括穆斯林在内的民众应斥责该团体的行为，表达他们对此事的不满。

杰菲里认为，随着换新政府及更开明和包容的领袖，民众均期待政府能平息在之前国政执政时代日益高涨的宗教狂热主义，况且沙巴领袖也应站出来表达他们的意见和解决问题。

“但让人惊讶的是沙巴人民复兴党斗湖区部居然也是该团体的成员之一，这是否意味<7740>民兴党认同他们反基督教的示威行动？党内的基督教领袖又有何反应呢？”

杰菲里也是担布南区州议员及根地咬区国会议员。他日前发表文告针对斗湖日前一个声称代表斗湖县内多个政党和组织内穆斯林群体的团体，公开反对在斗湖县举办的圣诞及新年倒数庆祝活动一事置评时，这么表示。

杰菲里也对一个普通的庆典演变成被人指责为“传播基督教”活动而感到失望，并促请政府立即采取行动，解决问题。

他也建议政府效法印尼的穆斯林，在圣诞节时进入教堂与基督教徒同庆圣诞，就如同基督教徒在开斋节与穆斯林同胞同庆节庆一样。