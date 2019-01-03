沙史首人连任3届·朱哈宣誓任州元首 （亚庇2日讯）敦朱哈马希鲁丁于新年元旦在州元首府宣誓就任沙巴第10任州元首第3届任期，成为本州有史以来连任3届的州元首。

朱哈（坐右）在东马大法官黄达华（坐左）前面签署州元首委任状。

（亚庇2日讯）敦朱哈马希鲁丁于新年元旦在州元首府宣誓就任沙巴第10任州元首第3届任期，成为本州有史以来连任3届的州元首。

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66岁的朱哈是在东马大法官拿督斯里邦里玛黄达华面前签署委任状以及宣誓。

朱哈于2011年1月1日接替敦阿末沙阿都拉，出任沙巴州元首，于2015年1月1日续任，并在州议会于上个月13日举行特别会议，通过修正沙巴州宪法，撤销州元首不能连任超过2届的限制之后，成为沙巴首名连任3届州元首之人。

在副首相拿督斯里旺阿兹莎见证下，副国家元首苏丹纳兹林殿下于上周四在国家王宫，颁发延长沙州元首任期委任状予朱哈。

昨日上午出席观礼者包括沙巴首席部长拿督斯里沙菲益阿达、州内阁成员及政府高级官员等等。

朱哈宣誓就任沙巴第10任州元首，成为连任3届州元首的第一人。

沙菲益：涉及法律协调

沙索权需时处理

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沙菲益在该仪式上发表效忠献词时表示，沙巴在建国契约下索取应得权益之事，涉及到联邦与州政府之间的技术与法律协调事宜，惟他相信再多一点时间就会有成果。

他指出，索取权益包括了提高石油税、扩大沙巴在联邦权力范围内的教育及卫生事务的决策等。

沙菲益呼吁来自不同政见、宗教及种族的沙巴人民与州政府同声同气，让州政府在建国契约精神下，继续努力寻求突破，为沙巴带来改变。

他有信心在新的一年里，沙巴及州人会有更加美好的前程。

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沙菲益表示，在政府的系列新努力下，沙巴经济会更健康发展。因此，政府鼓励更多外资进入沙巴，为州人制造更多就业机会。

他补充，政府会注重人力培训，满足各行各业对熟练人力的需求。