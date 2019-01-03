电子免签终止影响旅业·刘静芝：下周州内阁讨论 （亚庇2日讯）州政府将探讨电子旅游免签证系统（eNTRI）在1月1日起终止后，对沙巴旅游业所造成的影响及解决方案。

副首长兼州旅游、文化及环境部长刘静芝（右）在卫星市清真寺移交援助品予清真寺的代表。

（亚庇2日讯）州政府将探讨电子旅游免签证系统（eNTRI）在1月1日起终止后，对沙巴旅游业所造成的影响及解决方案。

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副首长拿督刘静芝今日披露，她会在下周的州内阁会议中，与首长拿督斯里沙菲益讨论该免签证系统终止后的应对方案。

她指出，随着新春佳节即将到来，沙巴预计会迎来许多中国旅客，上述系统被终止后将为到访沙巴的中国游客带来不便。

“这将会是下周州内阁会议中讨论的其中一项重要议题，我相信首长会给予此事的高度关注。

也是州旅游、文化及环境部长的刘静芝是今日在卫星市清真寺移交援助品后，接受记者访问时，针对电子旅游免签证系统自今年元旦起被终止一事置评时，这么表示。

据了解，为中国游客提供电子旅游免签证申请的网站www.windowmalaysia.my日前发表文告，指电子旅游免签证系统将在元旦起终止，直至另行通知为止，惟所有在12月31日前申请且获批准的持有者，仍可在相关签证获批的期限内进入大马。

系统被指存安全漏洞

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较早前，有媒体报导指相关系统的安全漏洞，就算是使用假证件及假身份，甚至是人员的照片，也能轻易获得电子免签。

电子旅游免签证系统是大马政府为方便居住在中国、香港及澳门持有中国护照的游客入境大马所提供的免签证计划在线注册设备，在登记和申请后必须在抵达大马后，递交予移民官官员审查。

免签证登记可在www.windowmalaysia.my进行登记注册，主要是以旅游为目的的单次入境，逗留期不超过15天，申请者在缴纳160元人民币后，即可在短时间内获得相关电子面前，完成登记后直接打印即可。

对中游客造成不便

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此外，沙巴旅游协会主席拿督斯里廖吉祥今日受询时也认为，相关系统被终止后，势必会对到访沙巴的中国游客造成一定的不便，甚至不排除会“赶走”部分潜在的游客。

“在无法事前进行网上申请签证的情况下，部分中国游客或会选择不来大马，转到其他地方观光，这对我们而言是项损失。”

他促请移民局和其他部门重新检讨终止相关申请的决定，并应该设法简化整个签证申请。

支持对付极端主义者

另一方面，针对斗湖县内多个政党和组织内穆斯林群体的团体反对在斗湖圣诞及新年倒数庆祝活动事件时，也是斗湖区国会议员的刘静芝也表态支持对这些极端人士采取法律行动。

“我们的沙巴是以各族和谐共处，宗教互相谅解为基础，不容许有极端主义影响国民团结。”