敦马：无人可免受法律管制．统治者首相亦须守法 首相敦马哈迪指出，从统治者到首相到部长，公务员和一般人民，法治适用于任何人，没有任何人可以免受法律管制。

（雪兰莪‧八打灵再也2日讯）首相敦马哈迪指出，从统治者到首相到部长，公务员和一般人民，法治适用于任何人，没有任何人可以免受法律管制。

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他在其部落格撰文说，大马的基本法是联邦宪法，阐明了大马的法律架构，从国家元首到州统治者，联邦政府和州政府，以及赋予条例和执法权的各个机构。

特别法庭可管统治者

“在法治精神下，没有任何条文说明有​​人可以免受法律管制。对于统治者而言，有特别法庭，但是所遵守的法令与平民相同，统治者也必须尊重法律。”

他说，当一些人以为可以豁免而违法的情况出现时，实在让人非常困扰。

他指出，大马是民主国家，因此管制人民的法规来自于人民以及为了人民而设。

“一般上的共识是，君主立宪的议会民主形式在州及联邦政府落实，因此宪法和法令也在各级颁布。”

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他说，不幸的是，一些人违法却没有受到执法机构采取行动对付，换言之，法治精神被忽略。

“其结果是可以预见的，人民在不公不义中受苦，不能好好做生意，财产被充公，处处充斥不法行为。”

希盟承诺恢复法治精神

他指出，希盟在去年5月大选时承诺会恢复法治精神，希盟其中一个重要的目的就是推翻纳吉政府，纳吉目无法纪，滥用法律压迫人民。

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“他并非用法律保护人民，而是带给人民真正的恐惧。”

他说，希盟政府承诺维护法纪和人民的权益。

他指出，民众投诉有人滥权是合法的行为，并没有违法，也不能构成煽动。

“（这些投诉）无论如何不会被视为煽动，而是言论自由。人民可以投报或公开说出来。”