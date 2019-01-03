周惠卿：教师未受培训·废低年级考试影响大 （亚庇2日讯）教育部宣布今年起废除小学一至三年级考试，但是学校教师至今都没有接受过相关培训，令沙巴华小工委会主席拿督周惠卿担忧废除考试或会对带来负面影响。

亚庇中华小学校长黄天良（右）、董事长周惠卿（左）、家教协会主席罗炤龙（右三）及董事与家协理事为新生打气。

（亚庇2日讯）教育部宣布今年起废除小学一至三年级考试，但是学校教师至今都没有接受过相关培训，令沙巴华小工委会主席拿督周惠卿担忧废除考试或会对带来负面影响。

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周惠卿指出，新学年今天开学，各校教师都不曾获教育部安排参加相关培训课程或如何执行评估，意味着教师都还未做好准备去应付废除考试的政策。

他表示，据了解教育部将以更客观的替代评估方式，取代原有的考试，而各项评估需由教师负责，极有可能出现不公平的现象。

华团学优奖难评估

“本州许多华团都有提供奖励金，以后要以什么成绩作为标准？如果各校教师的评估方式不同，城市地区的教师可能要求较高，评估时比郊区更严格，那么将来会不会更很多郊区学生都能获得奖励金，得奖的城市学生变少了？”

也是亚庇中华小学董事长的周惠卿今日到该校巡视开学情况后，受访时这么表示。

他认为，教育部在推行任何新政策时，应该提早做好准备和提供培训，以及备有完善周详的计划，而不是仓促推行，令校长和教师倍感压力。

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沙仍面对师资短缺

另一方面，周惠卿表示根据报道，全国华小尚有600至700个师资空缺，相信沙巴也有缺乏师资的问题，但暂时未接到报告。

他也说，今年州内华小新生没有减少，其中保佛马拉冒联华小学在迁至市区，即保佛中学旧校舍后，全校学生从20人增至50人。

周惠卿今日是联同多名董事，亚庇中华小学家教协会主席拿督罗炤龙及理事，在校长拿督黄天良陪同下巡视开学情况，并为小一新生打气。

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据黄天良指出，亚庇中华今年新生出现爆满，共迎来410名新生，开设8班，每班平均51人。