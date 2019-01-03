哈比比：降低犯罪率·警方加强与校方合作 （亚庇2日讯）亚庇警区主任哈比比助理总监强调，警方将和校方加强各方面的合作，确保降低校园犯罪率及达到零罪案的目标。

沙巴学院院长诺英达（左）从亚庇警区主任哈比比助理总监手中接过纪念品。

（亚庇2日讯）亚庇警区主任哈比比助理总监强调，警方将和校方加强各方面的合作，确保降低校园犯罪率及达到零罪案的目标。

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他指出，校方和警方必须在维持校园及社区治安方面达到互相配合及促进联系，这也可以减少学生出现纪律偏差的问题。

“我们希望在警方走入校园之际，能够提高社区及校园安全，这也是我所关注的范围之一。”

哈比比今日在沙巴学院（Maktab Sabah）出席“回到校园”安全醒觉活动推介仪式后，接受媒体访问时这么表示。在场者有学院院长拿汀诺英达。

他披露，今日是学校开学日，警方也在亚庇区28中学及56小学加强监督及维持交通秩序，确保学子上学的过程中不会出现意外及维持各地交通秩序。

哈比比指出，警方将持续展开上述活动，并且不定时在校园内外展开紧密巡逻，除了让学子有安全的就读环境之外，也确保达到校园及社区零罪案的目标。