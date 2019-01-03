诺丁：探讨增收入方案·暂不调涨庇门牌税 （亚庇2日讯）新上任的亚庇市长拿督诺丁西曼今日表示，亚庇市政厅将探讨增加市政厅收入的方案，惟现阶段暂不考虑调涨门牌税，以免增加亚庇市民的负担。

亚庇第5任市长诺丁西曼（右）拜会沙巴首长沙菲益阿达。

（亚庇2日讯）新上任的亚庇市长拿督诺丁西曼今日表示，亚庇市政厅将探讨增加市政厅收入的方案，惟现阶段暂不考虑调涨门牌税，以免增加亚庇市民的负担。

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他指出，市政厅或会通过推行公共及私人合作伙伴项目，吸引国内外的投资者参与亚庇市内的基本设施发展项目，进而带动亚庇市的经济发展，为市政厅带来更多收入。

“我们需要资金，我们也会探讨其他增加市政厅收入的方案，但我们希望联邦政府能拨予更多拨款，以及推动更多私人界与市政厅一起进行的联营项目。”

诺丁是取代原任市长拿督杨文海的亚庇市第5任市长。他今日拜会沙巴首长拿督斯里沙菲益阿达后，在文告中这么表示。

他也指出市政厅鼓励投资者与市政厅合作，推动绿色和精明城市的发展项目，而市政厅会专注在提升公共交通及市内清洁。

不过诺丁坦言，要落实这一切发展项目及符合市民对市政厅的期待，市政厅需要资金来进行转型，因而希望政府能提供更多拨款。

