海军第2军区司令易人·新主管18日履新 （山打根2日讯）大马皇家海军第2军区司令拿督甘尼斯纳瓦纳特南即将被调往国防部属下的大马国防与安全学院（Midas）担任执行主管，即日起由阿兹曼尤索夫暂任代司令，直至新司令拿督沙比里于本月18日走马上任。



大马皇家海军东部舰队司令阿都拉曼（左）在海军第2军区司令职务交接典礼上主持检阅仪式。

（山打根2日讯）大马皇家海军第2军区司令拿督甘尼斯纳瓦纳特南即将被调往国防部属下的大马国防与安全学院（Midas）担任执行主管，即日起由阿兹曼尤索夫暂任代司令，直至新司令拿督沙比里于本月18日走马上任。

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大马皇家海军东部舰队司令拿督阿都拉曼表示，阿兹曼暂代任期为2个星期，而甘尼斯纳瓦纳特南则于即日起休假，直至本月9日到国防与安全学院报到上任。

“他（甘尼斯纳瓦纳特南）即将于就职当天获得擢升，感谢他担任第2军区司令期间的付出与贡献，包括提升与完善第2军区设施。”

根基地有10艘舰船

阿都拉曼今日在山打根海军基地，见证皇家海军第2军区司令职务交接仪式后，在新闻发布会上如是表示。

他指出，KD JERONG和KD PAUS已于去年（2018年）9月转移至山打根海军基地，山打根海军基地目前共有10艘舰船。

阿都拉曼表示，来自关丹的两艘新一代巡逻舰，分别为“登嘉楼号”及“彭亨号”将于今年年杪或明年（2020年）年初加入东部舰队，以巩固海军舰队实力。

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阿都拉曼指出，海军目前共有4艘濒海任务舰（LMS）尚在打造中，其中两艘是在中国武汉制造，目的是为提高海军舰队作战能力，预计将于明年（2020年）或2021年接收，总耗资约为2亿令吉。

半年展开2系列演习

据悉，甘尼斯纳瓦纳特南是于去年（2018年）6月22日接任海军第2军区司令。

甘尼斯表示，在他担任第2军区司令长达约6个月期间，曾展开两个系列的海上演习，当中包括4次“婆罗州战争演习”以及2次“联合作战海上训练”。

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他说，举行军事演习不仅为训练舰船船员的作战能力，也展示海军的装备，增强当地社区对海军备战能力的信心，相信海军有能力保护我国海域的安全。

“预计今年将有一场大型海上演习。届时将有来自西马的舰船抵达山打根，与山打根海军舰队展开联合军事演习。”

甘尼斯表示，至于照顾军人福利方面，他已成功申请拨款以完善及提升军人宿舍、运动及休闲设施，包括于去年完善24间军人宿舍单位以及建设室内足球场。预料将于今年内可为多达500间军人宿舍单位进行提升工程。