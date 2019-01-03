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警区主任：做坏事前须三思·去年49学生涉案被捕

2019-01-03 09:16

警区主任：做坏事前须三思·去年49学生涉案被捕

（山打根2日讯）山打根警区主任阿兹哈助理总监表示，去年（2018年）共有49名学生因涉案而被警方逮捕。
圣迈哥中学“回到学校”活动出席嘉宾与学生合影。

（山打根2日讯）山打根警区主任阿兹哈助理总监表示，去年（2018年）共有49名学生因涉案而被警方逮捕。

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“你们（学生）要干坏事前，请你们回想在努力赚钱，为你们生活打拼的父母亲。”

阿兹哈是今早在圣迈哥中学举办的“回到学校”活动上，这样表示。他也希望现场的学生不要涉及犯罪，特别是毒品。

由于阿兹哈不克出席，其讲词由警区副主任阿都法勿代读。

家长花时间关心子女

阿兹哈指出，学生是国家重要的资产，关乎国家未来的发展，因此学生应做好本分，将来为国家作出贡献。

他也呼吁家长及监护人切勿只注重孩子的学术成绩，应多花时间关注学生的品行，了解他们的近况，以免他们误入歧途。

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“学生在家的时间比在学校长，因此家长应与校方配合，一同教育学生，让他们成为国家未来的栋梁。”

阿兹哈也表示，警方会与校方配合，了解学生的动向，减少学生的犯罪几率。

警区副主任阿都法勿（右二）代表警区主任阿兹哈，与圣迈哥中学校长刘永儒（左三）为圣迈哥中学“回到学校”活动主持开幕仪式。

 

文章来源：
星洲日报.沙巴.2019.01.02

 
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