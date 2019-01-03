刘静芝：破坏社会安宁·政府不向暴行妥协 （亚庇2日讯）副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝严声谴责西加麦金铺爆炸案凶徒的暴行。

（亚庇2日讯）副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝严声谴责西加麦金铺爆炸案凶徒的暴行。

广告

她重申，政府无法向破坏社会安宁的暴行妥协。

身兼亚庇亚庇区州议员及斗湖区国会议员的刘静芝今日针对周一凌晨发生的亚庇西加麦金铺遭歹徒引爆炸弹炸毁案件，发表评论。

她说，州政府正积极推广沙巴及亚庇的旅游业，以迈向本区域顶尖旅游景点的目标，发生人为爆炸案是非常不幸的。她感到庆幸的是，没有人在爆炸案中受伤。

她希望警方在最快的时间内将暴徒绳之于法及接受法律制裁。

刘静芝也呼吁警方加强执法，安排更多的警员在市区巡逻，防范罪案的发生。

“政府一直强调沙巴，尤其是亚庇是安全的城市，游客可以毫无顾忌的前来游玩，我们不希望发生不愉快的事件，破坏沙巴的形象！”



广告

复仇?行窃?

警未确定干案动机

警方目前仍无法鉴定亚庇西加麦新永昌金铺爆炸案的犯罪动机，亦未逮捕任何嫌犯协助调查此案。

亚庇警区主任哈比比助理总监今日披露，警方在今日召开会议，根据现阶段所掌握的情报和线索，包括犯案者的犯案动机展开深入研讨。

“我们仍不确定此案究竟是复仇还是破门行窃，我们还未无法掌握他们引爆金店的动机。”

广告

哈比比是在今日于沙巴学院出席活动后，接受记者访问时，这么表示。

吁知情者提供情报

哈比比呼吁知情者能够秉持警民合作的理念，为警方提供更多情报，让这项案件尽快结案。

位于亚庇西加麦第3排H座底层的新永昌金铺在元旦前夕（12月31日）凌晨2时30分，遭为数不明的匪徒置放炸弹，把店前方铁栅炸开，也震醒居住在附近店屋楼上的居民，所幸没有造成伤亡。

警方在案件发生后，以1971年军火法令第6条文（增刑）及1957年爆炸物法令角度对此案展开调查。