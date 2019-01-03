科技股回弹．美股微幅上扬 道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨18.78点，收于23346.24点，涨幅为0.08%。

（图：法新社）

（美国．纽约3日讯）美国国会领导人应邀与总统特朗普会晤后未达协议，纽约股市三大股指2日小幅上涨。

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截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨18.78点，收于23346.24点，涨幅为0.08%。标准普尔500种股票指数上涨3.18点，收于2510.03点，涨幅为0.13%。纳斯达克综合指数上涨30.66点，收于6665.94点，涨幅为0.46%。

板块方面，标普500指数十一大板块七涨四跌，其中，能源板块、通信服务板块领涨，涨幅分别为2.07%和1.25%；房地产板块、公共事业板块领跌，跌幅分别为2.28%和1.77%。

分析人士说，市场对经济数据的逐渐消化及逢低买入操作助推股市上涨。

高盛升2.98%，报172.03美元，是贡献道指升幅最大的蓝筹，贡献33点，而联合健康跌2.26%，报243.49元，拖低道指38点。

科技股方面，苹果收市报157.92美元，升0.11%，谷歌母公司Alphabet收市报1054.68美元，升0.93%，亚马逊收市报1539.13美元，升2.47%，Facebook收市报135.68美元，升3.5%。（新华社、香港明报综合）