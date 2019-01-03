雷远生：新时代新思维·强化商会全新出发 （亚庇2日讯）亚庇中华工商总会今年创会108年，再度挑起会长重任的拿督雷远生矢言将率领团队强化商会组织，继续与会员、商人及华社站在一起，共同维护应有的权益与利益。

副首席部长兼旅游、文化及环境部长刘静芝（坐者右）恭贺雷远生（坐者左）再次出任亚庇中华工商总会会长一职。

（亚庇2日讯）亚庇中华工商总会今年创会108年，再度挑起会长重任的拿督雷远生矢言将率领团队强化商会组织，继续与会员、商人及华社站在一起，共同维护应有的权益与利益。

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雷远生表示，随着科技与资讯迅速发展与变迁，加上新政府执政，商会必须跟随“新时代”的步伐，与时并进地追求转型及拓宽会务发展；因此，新届理监事将以“新时代、新思维、新路程”的发展路向全新出发，将商会组织制度化与系统化。

他昨晚在亚庇商会第38届理监事宣誓就职典礼上，这么表示。

雷远生强调，新届理监事肩负培训与培养新生代领导商会的“新思维”，为第二与第三代的领导提供更多机会与平台，进一步推动会务发展。

他也保证将带领以老中青组成的理监事会，积极推动具有历史性、前瞻性及超越性的改革发展路线，让团队参与更多空间及层面的“新路程”，以传承创新并重、普及商人、深入华社的会务发展策略。

雷远生指出，商会当务之急是进一步加强工商组、旅游科技组及原产品的活动，3个小组的副会长、主任及小组组员必须在3个领域寻求良策、突围而出，在3年的时间里采取正面及积极的步骤，不得再被指责忽略推动工商领域的发展。

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亚庇商会第38届理事宣誓就职典礼后，与监誓嘉宾刘静芝（坐者右六）合影。

记载沙华人贡献

文物馆3年内落实

与此同时，雷远生宣布坐落在斗亚兰路2哩半的沙巴华人文物馆，必须在3年内开工建设，以记载前贤先辈当年南来在此扎根留下重要的史记，以及历代华人在沙巴生活及贡献。

“沙巴华人的贡献不但没有在沙巴历史述写清楚，就连中国文献史书也没有记载。我们认为唯有通过华人文物馆以及进行更多历史研究及出版历史书籍，才能够让本州华人的贡献成为无法否认的历史事实。”

办学兴教民族使命

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雷远生表示，亚庇商会是我国管理最多华文学府的华团，目前拥有多所历史悠久的百年老校，该会将继续秉承从商不忘教育，弘扬中华文化，发展母语教育，百年坚持，不遗余力的精神。

他强调，办学兴教是亚庇商会的民族历史使命，秉承传统及先贤前辈的血汗，继续发展属下学校，让它们继续发扬光大是该会义不容辞的责任。

雷远生也再次交托亚庇商会属下8所学校董事长，在校园内设立“校史角落”，缅怀先贤前辈所做出的牺牲与贡献。

刘静芝（右五）移交宣誓状予亚庇商会第38届监事长郭英健（左四）。



培育杰出企业家

成立青商会

另外，雷远生指出亚庇商会秉承中华文化，推广教育及引领华社发展工商业，促进工商业各种活动扮演重要的角色，必须提供整合资源的创业平台，举办系列推广工商及培训活动给沙巴青年，孕育及培养青年企业家，共同分享创业历程、互相扶持的创业精神。

他表示，该会成立100多年以来，通过不同平台与管道鼓励及成就本地年轻华裔子弟创业、立业的宏愿，新届理监事将通过工商组成立以年轻企业统帅的青商会，培育更多的杰出青年企业家，让充满斗志、有创意及梦想，积极开拓事业的青年能够发挥所长，为本州及亚庇工商发展做出贡献。

改善义山管理制度

雷远生也提到，重整福利组尤其改善管理义山制度是新届理监事最重要的议程之一，该会必须及时纠正过时的条例，制定系统化及透明化的制度让福利组正常的运作。

至于公关康乐组，雷远生希望该组能够加强官民沟通桥梁的工作，接待国内外的访问交流团，以提升商会的公众形象，同时也推动会员家庭日，让会员能够相聚，互相认识与交流。

他说，上述计划能否落实，就要靠副会长及主任引领组员发挥团队精神完成。

“商会手册传统上要等到5、6月才能出版，今年我告诉秘书处必须在1月1日就职典礼当场派发，终于秘书处成功完成不可能的任务，这就是我要的精神与正能量。”

亚庇商会众顾问领取敦聘状后，与雷远生（左六）合影。

刘静芝：交换华社民生课题

政府将与商会配合

副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝认为，以拿督雷远生为首的亚庇中华工商总会，在亚庇华社扮演举足轻重的角色，州政府非常愿意与该会配合，就华社及民生课题交换意见。

刘静芝赞扬于2019年首日宣誓就职的亚庇商会第38届理监事，朝向“新时代、新思维、新路程”的发展路向全新出发，为亚庇华社、华裔商家及会员服务。

她表示，亚庇商会的目标与新政府一样，在去年509全国大选之后，全国包括沙巴人民都进入新时代，不会再有回头路，只有继续往前走。

刘静芝说，新政府上任至今7个月，虽然经历一些波折和困难，但如今已稳定下来，新一年更将配合民意，与民间团体包括亚庇商会配合，向前迈进。

她是主持亚庇商会第38届理监事宣誓就职典礼时，强调政府将与民间团体定期进行交流，互相配合。

扮演政商沟通桥梁

刘静芝指出，亚庇商会成立的宗旨是扮演政府与工商界的沟通桥梁，下达政令，上陈民情，推展有利民生活动，创造繁荣社会，永远给人全新的印象。雷远生时常在第一时间针对时事课题代表华社华裔表达民情、民意的形象令人刮目相看，也引起了政府的关注。

“我每天积极处理大堆的公务，有时碰到雷远生尖锐的课题真的有点懊恼，不过我还是非常乐意接受他为民请愿的诚意，也随时愿意聆听他的意见。”

刘静芝欣见亚庇商会近年来加强组织推展促进工商业的各种活动，并勉励该会秉承传统，在兴学办校和发扬华教方面扮演积极角色，同时积极发展当局批准的华人义山管理工作及福利慈善事业。