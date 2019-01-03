伦敦股市回扬0.09% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于6734.23点，比前一交易日上涨6.10点，涨幅为0.09%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

（美国．伦敦3日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于6734.23点，比前一交易日上涨6.10点，涨幅为0.09%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

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个股方面，当天伦敦股市成份股中消费类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：服装零售商Next股价上涨4.66%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价上涨3.26%，博彩公司帕迪鲍尔必发公司股价上涨2.81%，跨国能源服务公司约翰．伍德集团股价上涨2.65%，在线零售商Ocado集团股价上涨2.61%。

当天伦敦股市成份股中工业类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：嘉能可股价下跌3.04%，汽车交易商集团股价下跌2.95%，化学品公司庄信万丰股价下跌2.72%，信息服务公司Informa股价下跌2.54%，罗尔斯罗伊斯控股公司股价下跌2.48%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4689.39点，比前一交易日下跌41.30点，跌幅为0.87%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10580.19点，比前一交易日上涨21.23点，涨幅为0.20%。（新华社）