网站瘫痪系统缓慢．排2小时买ETS春节票 马来亚铁道公司（KTMB）今日正式开放发售农历新年回乡票，大批游子今早前往吉隆坡中环站售票中心抢购，有者竟然需要等上600多个号码，现场人潮汹涌，大部份购票者被迫等上超过2小时才成功购票。

电动火车的吉隆坡中环售票中心现场人潮拥挤，数百名民众苦等购票，有者甚至边等边吃早餐。（图：星洲日报）

（吉隆坡2日讯）马来亚铁道公司（KTMB）今日正式开放发售农历新年回乡票，大批游子今早前往吉隆坡中环站售票中心抢购，有者竟然需要等上600多个号码，现场人潮汹涌，大部份购票者被迫等上超过2小时才成功购票。

广告

许多民众担心火车票在开放售卖的首日即被一扫而空，因此纷纷一大清早便亲临售票中心买票，为了抢购回乡票，有者特地请假，有者甚至前一晚就在吉隆坡中环站过夜！

另一方面，有者今日凌晨试图透过网上购票，但他们都无法登入KTM网站购票，被迫今早亲自前往吉隆坡中环站售票中心购票。

现场仅开8售票柜台

《大都会》社区报记者今早特别走访吉隆坡中环站，早上9时的售票中心现场已出现人山人海的场景，座位有限，大部份购票者都只好站着苦等，期待顺利买到回乡过年的火车票。

由于现场仅开设8个售票柜台，加上系统缓慢，导致购票过程延缓，现场民众怨声四起。

据了解，铁道公司早上6时便开始发放号码牌，并于早上8时30分才开放售票柜台。现场有开设8个售票柜台。

广告

受访者说，早上7时30分抵达的人士领取的号码已达到三百多号，但开放售票短短40分钟之内，只处理了十多个要购买2月回乡票的号码。

4小时派逾千号码

此外，当中有不少人也特地请假前来购票，有者早上9时许抵达，竟然还要等上600多个号码，但由于还要赶着上班，自己可能买不到火车票，因此会考虑改成开车回乡。

截至早上10时40分，现场工作人员已经派发超过1000个号码牌，购买2月火车票的民众所领取的号码牌已经达到第800多号。

广告

刘坤荣（购票者）：特地请假来买票

“之前尝试上网购票，但却进不去，所以我今天是特地请假前来买票。

我是要购买2月来回怡保的双程票，早上8时30分抵达及领取号码牌，不过我还要等400多个号码才轮到我。”

一名上班族早上9时22分领取的号码牌已达到第5616号，要苦等柜台人员处理601个号码后才轮到他。（图：星洲日报）

有者甚至自备4部手机及平板电脑，尝试上网抢购电动火车回乡票。（图：星洲日报）



陈来生（购票者）：网上购票不成功

“我特地在午夜12时许尝试上网订购火车票，但却不成功，所以决定直接亲自过来购买。因为担心买不到火车票，所以我一大早就从甲洞出发，早上5时30分即抵达吉隆坡中环站领取号码牌，拿到的号码是超过5031号。

我是帮全家人购买十多张的回乡票，直到早上大约10时才顺利完成购票程序。”

陈女士（购票者）：没想到要等这么久

“原本我打算开车回乡过年，但这次回乡及返回吉隆坡时不想困在车龙长达10小时，而搭飞机则比较麻烦及不顺路，所以决定搭火车，毕竟火车很准时，吉隆坡来回槟城一趟只需大约4小时。

我只要购买3人来回槟城的火车票，早上7时30分抵达时所领取的号码牌已经是5356号，之后也发现柜台陆续出现人潮。

今日是开学日，还以为不会出现购票人潮，也没想到要等这么久。我们也担心过了今天就买不到票，虽然KTM通常在回乡高峰期会增加火车班次，但每次都会快售罄，所以还是决定今天一早来购票。

柜台人员的处理速度缓慢，柜台开放后40分钟才处理了十多个号码，我估计还要再等2、3个小时。我建议当局应该应该增设更多柜台处理，加速购票程序。

我们是开车过来，停车费也不便宜。”

林秋华（购票者）：购票情况很糟糕

“我乘搭电动火车至少30年之久，今年购买回乡票的情况很糟糕，我早上7时抵达电动火车售票中心，取得的号码牌已经是5103，后来才知道原来当局是早上6时开始分派号码牌。我询问拿第一号的男子，对方指他昨晚就在这里过夜，非常夸张。

由于我只要购买1人来回槟城北海的火车票，想到要苦等百多个号码，我之后是委托排在第三十多号的一名男子帮我买票。庆幸对方愿意协助我，最后顺利在早上10时许买到回乡票，非常高兴。我也把自己的号码牌交给一名排在300多号的购票者。

我发现有人一次过购买六十多张火车票，在柜台购买整半个小时，导致更多人苦等。我认为，当局必须限制乘客购票的最多数量，因为上网最多也只是限制购买最多6张票。

根据我观察，售票柜台开放的首35分钟只有2个柜台运作，但只处理了12个号码，我认为这除了因为系统缓慢，可能还牵涉一个人购买太多票，或者有购票者没有准备好乘客的英文全名、电话号码等齐全的资料，导致整个购票过程延缓。”