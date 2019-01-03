首要媒体购谈谈网25% 首要媒体（MEDIA）旗下的REV亚洲控股私人有限公司，已收购中文社交新闻门户网站谈谈网（TanTan News）拥有者和出版商Monster Scape私人有限公司的25%股权。

（吉隆坡2日讯）首要媒体（MEDIA,4502,主板电讯媒体组）旗下的REV亚洲控股私人有限公司，已收购中文社交新闻门户网站谈谈网（TanTan News）拥有者和出版商Monster Scape私人有限公司的25%股权。

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作为交易的一部份，REV亚洲将成为该线上新闻门户网站的独家广告转售合作伙伴。

REV亚洲区董事总经理Voon Tze Khay表示，收购TanTanNews将进一步加强REV亚洲在千禧一代中文在线社区的主导地位，并使其能够扩展到社交新闻和娱乐领域的用户。

REV亚洲目前拥有的线上品牌，如SAYS、OhBulan！、RojakLah、ViralCham、8coin、Sirap Limau、MyResipi、Kongsi Resepi、JUICE及其最新成立的Mashable Southeast Asia。

首要媒体数码公司首席执行员拉菲拉查里表示，未来该集团将继续关注策略收购和合作伙伴关系，这将推动该集团数码业务的增长，并补充核心业务。

谈谈网于2013年推出，专注于娱乐，旅游，时尚和生活方式的最新新闻和最时尚故事。

根据谷歌分析的数据，谈谈网去年11月共录得280万页面浏览量和100万用户。