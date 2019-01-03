亚股开门黑．油价重挫 新年行情失灵，亚洲股市在2019年第一个交易日逆转稍早涨势，因中国发布更多令人失望的经济数据打压市场人气，并抹去美国股指期货的盘初涨幅。

新年行情失灵，亚洲股市在2019年第一个交易日逆转稍早涨势，因中国发布更多令人失望的经济数据打压市场人气，并抹去美国股指期货的盘初涨幅。

广告

受到亚洲经济火车头——中国经济加速恶化的拖累、道琼期约亚洲电子盘急吐超过200点的夹击，亚股午盘跳水，表现低迷；中国制造业活动19个月以来首次萎缩。

中股开高走低，盘中大指数跌幅逾1%，午盘跳水，上证指数终场收跌1.15%，写逾4年新低。香港股市重挫2.77%、韩股急跌1.52%、台股跌1.78%、澳股跌1.47%、马股、新加坡和印尼股市各跌1.33%、0.97%和0.22%。

亚币兑美元贬多起少，印尼盾重贬0.7%、澳元跌0.5%、新元跌0.12%、新台币挫0.2%、韩元跌0.4%和印度卢比跌0.3%。不过，日圆、人民币和菲律宾比索小涨。马币兑美元走弱至4.1350。

油价在2018年挫跌，美国原油大跌了近25%，布兰特原油则跌19.5%。周三，美国期油下滑0.66美元，至每桶44.75美元。布兰特油跌0.75美元，至53.05美元。

纽约期金走高0.41%，至每安士1287.80美元。棕油期货走高，基准3月货涨43令吉，收报每公吨2164令吉。