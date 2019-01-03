原棕油新年开门红．大起至2164令吉 大马原棕油期货2019年首个交易日开门红，大扬2.03%，归功于全球最大食用油进口国印度下砍原棕油和精炼油进口税。

（吉隆坡2日讯）大马原棕油期货2019年首个交易日开门红，大扬2.03%，归功于全球最大食用油进口国印度下砍原棕油和精炼油进口税。

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今日闭市，原棕油基准2019年3月货大扬2%或43令吉，收报2164令吉。

印度下调东南亚原棕油和精炼油进口税

印度宣布下调东南亚的原棕油进口税，由44%调低至40%，精炼油进口税也由54%下调至50%，至于大马方面，出口至印度的精炼油进口税也由54%下调至45%，全部皆由1月1日起生效。

印度在2017年，是全球最大的原棕油进口国，占了总原棕油进口的19%比重。

新加坡期货交易商指出，原棕油期货走扬，是因为印度下调进口税和预计产量将减少所致。

资料显示，作为第二大植物油生产国的大马，棕油产量在前个季度创下高峰后，今年首数个月将因季节性调整而下滑。

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根据大马棕油局数据显示，大马11月产量下滑6.09%至185万公吨。

联昌研究认为，印度这项宣布对棕油领域的发展带来正面效应，因将能收窄棕油与其他植物油，包括大豆油和葵花籽油进口税的距离。

该行补充，这有望提高原棕油在印度的进口比重，在2017年11月至2018年10月间，印度进口原棕油的比例由前期的62%下滑至60%。

联昌预计，假设大马提高出口至印度，将能逐步减少原棕油库存和改善原棕油价格。

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“我们预计，这将能提升印度对大马精炼油的需求，因与其他同侪相比，价格更具有竞争力。”

与大豆油相比，原棕油目前以每公吨折价212美元（约876令吉）的价格交易。

联昌表示，降低大马出口至印度的棕油进口税，将能促使大马更能与其他食用油生产国竞争。

“据我们探悉印度对原棕油的实际进口税对比其他植物油依然高出5.5%。”

原棕油价格也受大豆油价格变化而受影响，因两者属于竞争关系；大连商品交易所1月大豆油期货起0.6%和1月原棕油期货扬1.5%。

虽然印度下砍进口税，惟部份交易商预测市场增长仅昙花一现，因东南亚棕油库存水平依然高居不下。

联昌认为，这消息对大马种植公司和提炼厂属于正面消息，惟对印度提炼厂则是负面消息，因收窄了原棕油和精炼油之间的进口税距离，由11%缩小至5.5%。

整体来看，联昌维持种植领域“中和”

评级，预计原棕油价格逐步增长，首选股为丰益国际（Wilmar）、First Resources和云顶种植（GENP,2291,主板种植组）。