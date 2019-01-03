英超·曼联四连胜逼近前四·切尔西哑火遭逼和 英超联赛2日进行了第21轮的六场比赛，曼联在客场以2:0击败纽卡斯尔联队，主帅索尔斯克亚上任以来四战四捷，与第四名切尔西的差距缩小到了6分。

拉什福德为曼联攻入第2球后，和队友庆祝。（图：法新社）

（英国．伦敦2日讯）英超联赛2日进行了第21轮的六场比赛，曼联在客场以2:0击败纽卡斯尔联队，主帅索尔斯克亚上任以来四战四捷，与第四名切尔西的差距缩小到了6分。

广告

索尔斯克亚上任以来，前三场比赛赢得相对轻松，三场比赛共打进了12个球。但面对纽卡斯尔联的全力防守，曼联始终找不到破门良机，直到第64分钟，上场刚一分钟的卢卡库打破僵局。拉什福德主罚任意球，纽卡斯尔联队门将杜布拉夫卡扑救脱手，卢卡库跟进将球打进。第80分钟，卢卡库和桑切斯巧妙配合后，拉什福德得球破门，将比分变成2:0。

曼联积38分仍然位居第六，但是与第五名阿森纳的差距只有3分，落后切尔西6分。

索尔斯克亚赛后说：“尽管我们没有打出最高水平，但大家的表现富有激情，我们也始终控制着场上局面，一直在寻找机会，最后终于打进了两球。”

来自挪威的主帅索尔斯克亚也是曼联历史上第二位一上任就取得四连胜的主教练，第一位是1946年上任的传奇教头巴斯比。

索尔斯克亚担任新帅后，率领红魔取得4连胜。（图：法新社）

切尔西在斯坦福桥对阵南安普敦，整场比赛掌握了70%的控球率，但整体表现令人失望，全场最有威胁的一次射门来自阿扎尔，结果这次射门被第一次在英超亮相的对方门将古恩扑住。

这是南安普敦过去11场比赛中第一次城门不失，但得到这宝贵的一分后，他们仍然从倒数第四的位置下降一位，跌到降级区，因为原来的倒数第三伯恩利当天在客场以2：1战胜了垫底的哈德斯菲尔德。

广告

当日其他几场比赛中，伯恩茅斯0:0平沃特福德，西汉姆联2:2平布莱顿，狼队0:2不敌水晶宫。

第21轮的最后一场比赛将在3日进行，以6分领跑的利物浦在客场对阵排名第三的曼城，曼城如果获胜将超越热刺重回次席。

（新华社．记者：王子江）