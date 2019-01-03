由女儿“顶包”假扮·法国女人瑞最长寿纪录疑造假 俄罗斯研究员近日声称1997年逝世，以122岁164天打破《健力士世界纪录》最长寿纪录的法国女人瑞让娜卡尔梅（Jeanne Calment）的纪录怀疑做假，人瑞是由她99岁女儿“顶包”。

图为让娜卡尔梅庆祝121岁生日的照片。（图：法新社档案照）

俄罗斯研究员近日声称1997年逝世，以122岁164天打破《健力士世界纪录》最长寿纪录的法国女人瑞让娜卡尔梅（Jeanne Calment）的纪录怀疑做假，人瑞是由她99岁女儿“顶包”。

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俄罗斯数学家尼科莱扎克与老人学家诺沃塞洛夫研究卡尔梅的生平资料，访问和对比当时的照片后，声称证供支持他们的理论。虽然官方记录显示，卡尔梅的女儿伊冯娜于1934年死于胸膜炎，不过他们认为当年死的是卡尔梅，终年59岁，是伊冯娜盗用了母亲身份以逃避遗产税，最终活至99岁。

扎克表示，其中一项“证据”是卡尔梅在1930年代的身份证副本，相中人的眼睛颜色、身高和额头形状，与她晚年的照片不同。

诺沃塞洛夫表示，卡尔梅晚年的肌肉状况与同龄老人不符，也没有认知障碍症的迹象。