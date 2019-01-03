“国民干爹”每年为400干女儿办集体婚礼 印度一位48岁钻石大亨马哈什沙法尼从2010年起以“干爹”身份，每年为300至400位没有父母的贫困女性举办集体婚礼，赠送价值50万印度卢比（2.96万令吉）的嫁妆，包括黄金、全套家具，并为干女儿投保人身保险，以防日后被夫家欺负。

（图：网络照）

《每日邮报》报道，印度一位48岁钻石大亨马哈什沙法尼从2010年起以“干爹”身份，每年为300至400位没有父母的贫困女性举办集体婚礼，赠送价值50万印度卢比（2.96万令吉）的嫁妆，包括黄金、全套家具，并为干女儿投保人身保险，以防日后被夫家欺负，衷心希望这些女子们能拥有一段幸福美满的婚姻。

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被称为“国民干爹”的他至今，已有超过3000名干女儿。

马哈什在去年圣诞前夕，为261名“干女儿”举行盛大婚礼，其中118名独生女、54名孤儿新娘，现场有200多名印度新娘穿戴传统的印度服饰、珠宝首饰，在数千名宾客的见证下，洋溢着幸福笑容和另一半步上红毯。

马哈什自称目睹远房亲戚过世后，留下两位婚事即将告吹的女儿，为了帮助这些无法负担经济压力的可怜女孩，马哈什每年都会“收下”300至400名女子做干女儿，年底便给她们办大型集体婚礼，期间设有歌舞表演和流水席，成了当地的盛事之一。