能源股涨．科技股跌．马股回弹 截至早上9时30分，富时隆综指数微升0.86点，至1668.97点。

美国股市2日微幅上扬，带动亚洲主要区域股市3日开盘反弹。

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2019年首日开场即重挫22点，马股今早开盘终于回弹7.05点，至1675.16点。

截至早上9时30分，富时隆综指数微升0.86点，至1668.97点。

富时创业板指数跌38.31点，至4251.23点；富时全股项指数升1.36点，至11393.79点。

上升股有162只，下跌股153只，另179只平盘，成交量2亿6761万股，值1亿378万令吉。

科技股益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）重跌14仙或9.52%，至1令吉33仙。

东益电子（GTRONIC,7022,主板科技组）跌13仙或7.56%，至1令吉59仙。

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马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）跌3仙，至9令吉36仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌16仙，至24令吉50仙。

齐力工业（PMETAL,8869,主板工业产品服务组）跌9仙或1.91%，至4令吉63仙。

亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品与服务组）跌4仙或1.35%，至2令吉92仙。

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上升股MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）升0.5仙，至95.5仙。

大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）升1.5仙或1.81%，至84.5仙。

Carimin石油（CARIMIN，5257，主板能源组）升3.5仙或8.14%，至46.5仙。

布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）升1仙或3.57%，至29仙。