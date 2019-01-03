卫长：禁烟措施成效良好．巡2786食肆发1453警告 卫生部长拿督斯里祖基菲里披露，全国食肆禁烟措施取得良好成效，611名执法人员参与首天的教育执法行动，一共巡视了2786间24小时营业的食肆，同时发出1453张书面警告予违例的餐馆业者。

祖基菲里（中）联合李文材（左）和陈超明向媒体展示卫生部执法人员向违例餐馆业者开出的正规书面警告信。（图：星洲日报）

（布城2日讯）卫生部长拿督斯里祖基菲里披露，全国食肆禁烟措施取得良好成效，611名执法人员参与首天的教育执法行动，一共巡视了2786间24小时营业的食肆，同时发出1453张书面警告予违例的餐馆业者。

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祖基菲里今日偕同副部长李文材、秘书长拿督斯里陈超明、卫生总监拿督诺希山、副卫生总监（公共卫生）拿督张志强等人在部门举行了部门内阁汇报会后召开新闻发布会说，执法队伍同时派发了总共7451张禁烟的宣导册子，以及向3879名烟民作出劝告，截至今午12时，卫生部的热线也接获28通投诉电话。

半年宽限期警告不罚款

部长强调，在首6个月的宽限期，卫生部执法人员不会向违规的业者开罚单，而是先开书面警告，因为政府给予人们时间去适应。

“我们的执法官员会持续展开执法，不过现阶段主要是给予劝告和宣导，半年后才正式执法。”

祖基菲里表示，他对目前的执法成果感到满意，而且对各单位和业界的支持感到欣慰，包括感谢媒体扮演教育民众的角色。

“整体上，我对各界和社交媒体对政府这项禁烟令宣传感到满意，不管是脸书或推特。”

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祖基菲里在记者会上不忘向记者展示在社交媒体上广泛流传的一张照片，即有一位大叔坐在禁烟区范围外吸烟，显示对方遵从食肆禁烟令。

“尽管卫生部不是首次举办禁烟运动，可是这次从各方面的反应和执法人员出外巡访所引起的回响和反应来说，非常热烈。

人民依然享有吸烟的权利，只是他必须依法行事。”

举报违例者没奖赏

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针对网上也流传一则让任何公众拍下违例吸烟者的行为将获当局提供奖赏的讯息，祖基菲里说，卫生部本身成立了数条电话热线让民众提供情报或举报违例者，卫生部希望人民自愿挺身协助执法单位，并没有提任何分文的奖赏。

“我不确定有关讯息图片是否属实，或者一些地方当局本身可能有各自的做法，但目前我不敢说是假的，我们会去了解。”

另外，部长再三强调，卫生部的执法官员在这半年的取缔，只是会向违例的餐馆业者发书面警告，绝不会罚款，这已经很明确。

他过后也当场向媒体展示正规的警告信，并教导民众识别真正的卫生部官员。

“他们在行动时一定穿制服，有配上名牌和写有卫生部字眼的外套，业者如有疑问可向卫生部求证。”

水烟电子烟未列禁令

另一方面，提到水烟和电子烟暂时没有被列入禁烟的范畴，主要因为当局是依据香烟里面的尼古丁成份来界定是否属于烟草成品。

“执法人员会以个别案例来处理，包括提取有关水烟和电子烟去化验，以检测它的尼古丁成份来衡量应否受到禁止。”