10年前后3大改变·习近平要台湾逼视统一 台湾《联合报》在评论中说，习近平在告台湾同胞书发表四十周年的谈话中，有三个内容值得重视，整体而言，习近平明松实紧，他将过去空洞的呼唤，化为具体的步骤，整篇谈话更具有时间紧迫感。

（台湾．台北3日讯）台湾《联合报》在评论中说，习近平在告台湾同胞书发表四十周年的谈话中，有三个内容值得重视，整体而言，习近平明松实紧，他将过去空洞的呼唤，化为具体的步骤，整篇谈话更具有时间紧迫感。

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整个谈话最鲜明的表述与倡议就是“探索‘两制’的‘台湾方案’”，这是北京首次将“一国两制”主张，从口号进入到实践层次的一次尝试，习近平旨在表明，“两制”的内容不是北京单方面的规定，而是由两岸共同“探索”出来的制度。

“一国两制”在四十年前告台湾同胞书发表时只有概念，还不存在这个名词，就像“九二共识”这个词汇在九二年也并不存在一样。十年前即“告台湾同胞书”发表三十周年，前任中共总书记胡锦涛发表的《携手推动两岸关系和平发展，同心实现中华民族伟大复兴》谈话，“一国两制”虽然提出，仍只停留于标题与号召的层次，习近平今天的说法，则是授予台湾对两制内涵的置喙或修正之权力。这显示，习近平虽给了台湾统一后的前景置喙的空间，却不再谈统一前的定位，希望加深台湾内部对于统一前景的思索，以及对统一议题的紧迫感。

其次，习近平今天谈话的另一重大改变是，两岸的和平方案不再是两岸当局负责商谈或制定，而是“两岸各政党、各界别”所推举的“代表性人士”出面，而“和平协议”这个更具有对等意涵的法律词汇也已经全然消失。

第三个重大的差别在于，习近平重拾了江泽民1995年“江八点”中“中国人不打中国人”的说法。这显然是针对台湾的“台湾人”认同升高到历史高点而说的，亦即，两岸“和平统一”的前提是：两岸皆是“中国人”，如果台湾内部的认同竟然进展到了几无“中国人”可言的境地，那么“和平统一”的前提也就消失了。不过，相反地，如果“中国人”认同上升，却可以“中国人帮中国人”，让台湾享受更多的经济利益与发展机遇。

这三个与胡锦涛十年前谈话的重大差别，凸显了北京在主导两岸关系上大幅增进的自信与实力，台湾显已不被当成一个足以与大陆匹敌的对等实体，而是被时代潮流牵动的筹码，习近平不认为台湾还有时间蹉跎，他将统一更为赤裸地抛在台湾的面前，逼着台湾去面对这个不太舒服的现实。