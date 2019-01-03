陈勇成．别小看了表情符号 当表情符号（Emoji）可以成为呈堂供证，你还敢在网上随“手”表态吗？

当表情符号（Emoji）可以成为呈堂供证，你还敢在网上随“手”表态吗？

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在日常生活中与人沟通的时候，我们总会配合表情和动作，来示意文字和语言所无法表达的情感力度。同样的概念套想在数码和多媒体通讯中，网络用户在社交媒体上贴文、留言，或是私下和朋友传信息时所使用的表情和动作，就是“Emoji”，表情符号。

就算是一个贴文中不打任何文字，只放一长串的表情符号，排序得当，就能构成一段能够被读者共通理解的，有意义的句子。例如一个文本中的表情符号为一间学校、一支机关枪、一个骷髅头，这样的信息在校园枪击案频密发生的美国，就能够报案处理。

事实上，美国在2016年就有一名17岁少年因为在脸书张贴了3支枪指向一位警察的表情符号帖文而被控上庭。

而再更早的2015年，美国俄亥俄州一名高中生也因恐吓贴文中有“划上红线的100”表情符号（校园扫射暴力组织的暗号）而被定罪，帖主说自己只是开玩笑的辩护无效。

虽然多数人使用表情符号的念头比较单纯，无非是想用更为象形、有趣的方式去表达意见和情绪，但如果你不喜欢自己的动态和意图被追踪，就得加倍留心了。我们都知道脸书、YouTube、谷歌等含搜索引擎的网站，都能调用后台数据，根据各别用户的搜索关键字与习惯来“量身”置入该用户有兴趣的广告。继“#”（hashtag）标签之后，表情符号的追踪，或许会是下一波网络市场调查的方向。

一直以来强烈拥抱表情符号语言的推特就推出了一个网页（Emojitracker.com），列出了在推特上被使用的表情符号的实时更新排行榜。点击列表中的表情符号，就会弹出所有使用该表情符号的用户帖文。丰田（Toyota）的一项网络广告计划就运用了推特的表情符号追踪技术，制作了83支，针对推特用户常用的表情符号来播放的广告。

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虽然广告商利用网络用户数据所引发的争议不断，但世上没有免费的午餐是定律，用户在随手使用各种社交媒体的同时也应该自觉，个人数据就是我们所付出的使用费。如果付不起，对自己的言行举止敢做而不敢当，那就在网络慎言，慎之慎选表情符号。