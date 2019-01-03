宋明家．金庸小说，我的鸦片 这种武侠打斗场面，从小就是我的鸦片，读到有什么具体描绘的绝世武功，还会依样葫芦修炼一番。

“张无忌一惊，滑步相避，蓦地里灭绝师太长剑疾闪，剑尖已指到了咽喉。张无忌大惊，急忙卧倒打个滚，待要站起，突觉后颈中凉风飒然，心知不妙，右足脚尖一撑，身子斜飞出去……”

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这种武侠打斗场面，从小就是我的鸦片，读到有什么具体描绘的绝世武功，还会依样葫芦修炼一番。

小时候有一次从隔壁裁缝安哥那里借来一本少林寺杂志，每天早上就在屋外练起少林拳；（可能怕我“练功”走火入魔）一天安哥走过来，冷不防一把抢回武功秘笈，害我好几天都没法练功。有几次乘他不在店里，偷偷去问他小女儿拿来继续修炼，但过不久又被他没收了。这样一来一往“鸦片战争”持续了一段日子，后来鸦片没有被林则徐销毁，反倒被被安哥藏在连他女儿也不知道的隐秘地方，我的少林绝技从此被销毁。

没有被销毁的，是大脑里的链接。

这是几年前从一学术论文发现的。

美国Emory University神经科学家团队2013年12月发表在《Brain Connectivity》期刊的报告显示，阅读小说有助于加强脑部神经系统的链接。

该研究请21位大专生每晚阅读小说《Pompeii:A Novel》（Robert Harris着；2003年出版），然后每个隔天早上使用功能性磁振造影（fMRI，functional Magnetic Resonance Imaging）扫瞄脑部，结果发现他们某些脑区的神经链接有显著增加；这些包括称为“角回”（Angulargyrus）和“后颞脑回”（posterior temporal gyri）的脑区，和语言处理、空间感、专注力、心智能力有关系。

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有趣的是，“中央沟”（central sulcus）这个与感觉和运动有关联的部份，也产生高密度的链接改变。

比如，当读到（想着）“张无忌伸指在倚天剑的刃面无锋之处一弹，身子倒飞了出去”，脑里和“飞出去”（或“伸指一弹”）运动的神经元就会被激化，让我们有好像亲身体验“倒飞了出去”（或“伸指一弹”）的感觉。

种种的科学数据显示，阅读小说不但能提高脑部链接，提升一个人的想像力和创造力，还能加强“为人设身处地着想”的特质，并进一步提供“为人设身处地着想”的生物学解释。

只要读到“张无忌挥剑挡格，叮的一声，手中白虹剑已只剩下半截。他右掌顺手拍出，斜过来击向灭绝师太头顶……”，读者脑海里不光是出现这些武打画面，还会把自己融入小说主角，幻想自己就是张无忌，在光明顶大战灭绝师太。

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在这之前，研究也发现阅读带有“触感/触觉”的隐喻句子（例：hot-headed，容易发火或鲁莽）时，会激化“躯体感觉”（somatosensory；负责有关触觉、痛觉、肌肉运动、躯体姿势、面部表情的感觉）区的神经连接（引2012年3月发表于《Brain and Language》期刊的文章）；把自己代入主角角色，也会直接加强这“躯体感觉”和“运动皮质”（motorcortex；负责侧躯体的运动，包括感受姿势和运动的感觉）区的神经链接。

以上的fMRI扫描结果，也可以解释为什么有些人读小说会上瘾！

读小说会让脑部制造化学变化，产生愉悦、紧张、快感、柔情、爱意等等美好感觉，会像吸食鸦片一样读上瘾，而且这种美好感觉还会萦绕多天，持久不散。

金庸勾勒出的武林和江湖，不但充满“兔起鹬落，迅捷无伦”、叙述得出神入化的武打场面，还有许多鲜明的人物个性，险恶的人性描绘，细腻的感情刻画，让我们脑部各区域的各种激情感觉，发挥得淋漓尽致。

偶尔读报，看到吸毒和毒贩残害人间、甚至有国外合法化（娱乐性）大麻的新闻，我常想干嘛需要借用毒品化学，去损害身体？（注：2018年10月，加拿大政府将休闲类大麻合法化）想要缓解焦虑、减轻生活压力吗？想要松弛神经、增加愉悦幸福感吗？

欢迎进入金庸的武侠江湖。