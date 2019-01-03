美元成避险货币．马币跌至4.1460 截至早上9时，马币兑美元跌至4.1460/1500，低于周三的4.1350/1390。

（吉隆坡3日讯）虽然受外围不利因素冲击，美元依然坚挺，成避险货币，马币兑美元货币汇率3日开低。

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截至早上9时，马币兑美元跌至4.1460/1500，低于周三的4.1350/1390。

据《马新社》引述回教银行首席经济学家阿都拉昔（Mohd Afzanizam Abdul Rashid）博士言论表示，本周的制造业采购经理人指数（PMI）报告显示制造商情绪减弱，对商业前景感忧虑，促使美元成为避险资产。

他补充说，这也意味着生产将受到影响，因为企业可能希望保持较低的库存，并且收紧资本支出和劳动力雇用率。

马币兑换主要区域货币汇率涨跌互见。

马币兑新元跌至3.0327/0367，低于周三的3.0331/0371。

惟马币兑日圆跌至3.8474/8522，低于周三的3.7950/7997。

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马币兑英镑升至5.2032/2099，高于周三的5.2473/2540。

马币兑欧元升至4.7028/7082，高于周三的4.7275/7334。