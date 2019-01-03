争取性别平等·500万女性组620公里人链 印度南部喀拉拉邦数以百万计的妇女周二走上街头，组成长达620公里的人链，支持最高法院早前允许妇女进入萨巴里马拉神庙的裁决，同时表示性别平等的诉求。

（图：美联社）

（印度·新德里2日讯）印度南部喀拉拉邦数以百万计的妇女周二走上街头，组成长达620公里的人链，支持最高法院早前允许妇女进入萨巴里马拉神庙（Sabarimala Temple）的裁决，同时表示性别平等的诉求。举办方声称活动有超过500万名妇女参与示威，或为全球最大型的同类活动之一。

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与此同时，有2名妇女周三进入萨巴里马拉神庙，是最高法院作出裁决以来，首批进入沙巴瑞玛拉神庙的女性。此举因而引发冲突。现场警方一度施放催泪弹、闪光弹，并出动水炮等，以驱赶人群。

萨巴里马拉神庙几世纪以来严格执行“女性止步”的政策，不允许10至50岁的女性进庙参拜。尽管最高法院去年9月作出裁定解除禁令，仍有一些宗教狂热分子百般阻挠，且引发骚乱。

当地官员表示，这次的短暂抗议活动，是为了消除不平等现象，估计有500万女性在马路和高速公路组成人链。这次活动也有公务员参与，学校放假半天，大学考试也都延期，主要方便学生加入抗议行列。