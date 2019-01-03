星观点．为了健康，禁烟势在必行 扩大禁烟一开始引起争议，是自然的事，希望在6个月适应期后，烟民可以意识到禁烟的好处，食肆也无需担心禁烟会影响生意，禁烟范围再进一步扩大，不再会受到非议。

全国食肆全面禁烟令从今年元旦开始生效，多数业者都遵守指示，竖起禁烟告示，提醒食客遵守禁烟条例。

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扩大禁烟区措施的重点在教育不在惩罚，在首6个月内，卫生部执法官员将以教育和劝告为主，以教育吸烟者习惯不要在餐馆、公众场所吸烟。

卫生部副部长长李文材指出，政府每年在医疗香烟引起的疾病上花费超过70亿令吉，远远超过香烟所得税收，因此以长远计，为了国家经济和人民健康，禁烟是势在必行。

鉴于烟草中含有众多致癌物质和能引起多种严重的疾病，人们渐渐视烟草为一种“慢性”毒品。愈来愈多的医学研究报告已证实吸烟对烟民本身健康产生危害，二手烟，甚至是残留在衣服头发与空间中的有害分子的三手烟，都会对他人健康产生不好的影响。

此项通令普遍受到非烟民的赞赏，为本身可以在无烟的环境下用餐感到高兴。据了解，每10个大马民众当中，就有7个必须在食肆用餐时被迫吸二手烟。这意味着烟民过去一般公民意识不高，未顾及旁人感受；许多非烟民也逆来顺受，一直哑忍烟民在旁吞云吐雾。

烟民自然认为食肆全面禁烟对他们不公平，甚至是一种歧视。之前，烟民尚可在一些食肆设定的吸烟范围吸烟，现在则需到距离食肆3公尺以外的地方吸烟，感到不满与不便。烟民有吸烟的权利，但是快乐不能建立在别人的痛苦上。相信非烟民会随着扩大禁烟后，更主动劝阻烟民自制，烟民则必须学习尊重他人。

通令开始虽然引起一些混乱，例如告示牌的规范，一些地方卫生局的说词也与卫生部有出入，唯这些只是细节问题，关键在于业者及民众的公民意识及当局的执法力度。

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从2004年起世界许多国家相继禁止在公共场所吸烟。有人认为扩大禁烟来得仓促，孰不知国阵政府之前也已经展开逐步禁烟，如今希盟则开始扩大禁烟。扩大禁烟一开始引起争议，是自然的事，希望在6个月适应期后，烟民可以意识到禁烟的好处，食肆也无需担心禁烟会影响生意，禁烟范围再进一步扩大至如自助洗衣店，不再会受到非议。