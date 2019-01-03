丁杰隆．一般民生投诉有哪些？ 在处理众多投诉过程中，想藉此分享一些心得，以及民众可能存有的认知误区。

县市议员是第三层级政府人员，也是站在最前线与民众接触的代表。每位县市议员获分配领养不同地区，民众若有任何民生投诉，都可直接向有关县市议员反映。在处理众多投诉过程中，想藉此分享一些心得，以及民众可能存有的认知误区。

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第一，社区环境卫生。

地方政府重视市容整洁和街道秩序，每年预算案中的大笔拨款便是用在社区的垃圾回收和周遭清洁工作。惟有确保社区环境卫生，才能避免黑斑蚊滋生，达到预防和控制骨痛热症，因为骨痛热症可随时夺去亲人的宝贵生命，民众对社区整洁必须要有高度意识。

在雪州，随着州政府子公司KDEB陆续接管州内各县市的垃圾回收服务后，垃圾没有按时回收的投诉已经少见。相对的，民众随处乱丢垃圾，或把自己的垃圾丢往他人范围的趋势，却没有减缓。特别是从事资源回收的业者，仍然习惯在凌晨趁大家不注意的时候，把固体废料如废弃冰箱、二手轮胎等随处丢弃。若民众发现可疑踪迹，可拍照向县市议会投报，以便向有关业主开出罚单。此外，民众在新年大扫除期间，若想把家里大型家私物件如床架或沙发丢弃，可致电县市议会安排承包商处理，不要擅自丢弃路边或荒野。

第二，社区基础建设。

过去接获的投诉以路灯、马路和沟渠损坏为主。在城市地区，大部份灯柱都贴有编号，从中可厘清有关路灯是隶属国能、县市议会还是大道公司。由于国能在每个地区都驻有维修承包商，因此不管家里停电，或路灯损坏，国能皆能迅速在2小时至24小时内解决。相反，县市议会一般会收集管辖范围内的损坏投诉才一次过报修，且需委任承包商，因此等待时间会比国能更长。

至于马路损坏，首先也得厘清有关马路隶属公共工程局还是县市议会。社区里的沟渠一般为县市议会职责，除非是大型防洪沟或大小河流，则主要由水利灌溉局所管。若马路和沟渠的损坏不严重，有关单位都会在既定时间内进行暂时性的修补。若情况严重，则会纳入大马道路档案系统（MARRIS），而MARRIS的拨款能作为重新铺设道路和维修沟渠的用途。

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但我要点出一个值得争辩的议题，为什么只有我国才会有那么多马路减速带或“路墩”？其实这不应被鼓励，因为研究发现其对驾驶者的态度改善作用不大，二来则会影响汽车底盘和减震零组件的损伤和使用寿命，但市议会最关注的乃是城市间的评鉴。因为我国已经签署多项国际公约承若减碳，朝向绿色低碳发展。减速带的增加意味汽车耗油量的增加，并不利于城市评鉴。因此，县市议会一般会优先考量提升既有减速带而非增加，如重新上色，增添黄色减速线和告示牌以易辨别。

第三，社区经济管控。

民众常问，县市议会有权驱逐生活在社区里的非法外劳吗？

答案是不能，因为没有法源根据。县市议会可以取缔没有执照的非法外劳商贩，但也仅能充公档口和售卖物品。若外劳开店经商，则必须比照外国人在马来西亚投资条例，以及地方政府规定的各项指南。不过，县市议会可以和其他执法单位如移民局配合，定期展开突击行动，检查业者的商业执照、外劳入境和工作准证。

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总结，根据自己的观察，目前上门投诉者仍以乐龄人士居多，年轻人士则倾向使用电话或短讯联系。在此，建议欲上门投诉或寻求协助者，可先拨电话、透过脸书或其他社交媒介，确认找对单位，所有投诉资料或援助申请文件准备齐全，可避免白跑一趟。此外，民众现在也可透过房地部的手机应用程式iKepoh或其他公共服务单位开发的软件系统，只需简单步骤拍照、速写投诉内容及传送，便能快速且轻松完成投报。