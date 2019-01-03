iPhone中国销售差．拖累业绩．苹果股价一度急插近8.5% iPhone销售欠佳，苹果20年来首次下调收入预测，拖累苹果股价一度急插近8.5%。

（美国．纽约3日讯）iPhone销售欠佳，苹果20年来首次下调收入预测，拖累苹果股价一度急插近8.5%。

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苹果于2日收市后发布由CEO库克向投资者发表的公开信，信中提到该公司预计截至12月29日当季的销售额约为840亿美元（3484亿令吉），低于早前预计的890亿至930亿美元，以及去年同期的883亿元，预测数字不仅是库克2011年担任CEO以来首次遭遇假日季下滑，亦是苹果公司近20年来首次下调收入预测，消息拖累苹果收市后时段股价曾急插近8.5%。

苹果指，下调收入是换新iPhone的用户数量低于预期，而且中国经济疲软，以及新款Apple Watch、iPadPro和AirPods有供应瓶颈。

库克指，虽然料到关键新兴市场会有一些挑战，但是没想到经济减速，特别其是大中华区会有这么严重。

库克指，iPhone销售收入的绝大部份同比降幅来自大中华区和其他新兴市场，但一些已开发市场里的iPhone升级换代也没有公司预期的那么强劲。

库克又指，知道强势美元将带来汇兑方面的不利条件，与前一年相比，预计这方面因素将导致公司的收入增幅减少约200个基点。

苹果2日收市报157.92元，升0.11%。（香港明报综合）