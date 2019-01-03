卫生局宣布21日起生效. 砂禁烟令乱！ 尽管砂拉越政府尚未决定是否跟随联邦政府的所有食肆今年1月1日起全面禁烟令，并订于本月9日与相关业者开会磋商

（古晋3日讯）尽管砂拉越政府尚未决定是否跟随联邦政府的所有食肆今年1月1日起全面禁烟令，并订于本月9日与相关业者开会磋商，不过，砂拉越卫生局昨发文告宣布，从1月21日起，砂州所有食肆全面禁烟。

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该局也表示会给予6个月的宽限期，在这期间只采取教育性质的执法行动，直到7月1日起才全面执法。



砂卫生局副局长诺丁昨日通过一篇文告公布，联邦政府在2018年12月24日，通过在2004年烟草产品管制法令（2018年修正法令），宣布在2019年1月1日起，所有食肆将颁布为禁烟区。



卫生部在2018年12月28日与砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤及砂拉越政府协商后达成共识，暂缓执法日期，以将此事在2019年1月的第3周提呈予砂州内阁讨论。



因此，在2004年烟草产品管制法令（2018年修正法令）下，露天饮食中心列为禁烟区的教育性质执法行动，将会在2019年1月的第4周，即1月21日开始，并在2019年7月1日全面执法。



卫局须遵从联邦指示



针对砂卫生局的文告，砂房屋及地方政府部一名官员向星洲日报表示，虽然砂政府暂不实行这项全面禁烟令，不过砂卫生局仍需遵从联邦政府的指示，在砂拉越落实禁烟令。换言之，砂政府不会干涉或管制此项政策。

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该官员透露，隶属卫生部的砂卫生局官员昨日前往多个咖啡店探查，一旦发现有民众在禁烟区抽烟，将会给予警告。



北市业者该遵从哪方？



另一方面，虽然砂政府对禁烟事未有定案，然而古晋北市市政局已从本月1日起在其辖区的饮食场所实施其本身的禁烟令，即在禁止吸烟的同时，亦为烟民设吸烟区。



因此，当联邦禁烟令在21日全面生效后，北市饮食场所业者及烟民又该遵从哪一方的禁烟令，这都有待当局加以厘清。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）