车辆久候谣言四起. 加帛汽油没短缺 砂贸消局副局长兼执法组主任纳瓦威澄清，加帛并未出现汽油供应短缺问题。

（古晋3日讯）砂贸消局副局长兼执法组主任纳瓦威澄清，加帛并未出现汽油供应短缺问题。

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他昨日率队前往三马拉汉一家蚬壳油站进行检查后受询表示，加帛拥有两间油站，其中一间为国油油站，另一间则是私人油站。



他说，当时只是国油油站暂时出现汽油供应中断的问题，昨日已经恢复正常，而且另外一间私人油站其实一直仍有汽油供应，但或许是添油的车辆等候过久而谣言四起。



纳瓦威表示，国油油站出现排队添油的原因，是由于国油油站的汽油价格是根据政府规定，而私人油站则是贵了10仙，民众选择比较便宜的油站添油属于正常的现象。



他也解释，由于该私人油站是自行承担从丹绒玛尼至加帛的运输费，因此汽油价格较为昂贵，该部目前正与供应商蚬壳公司商讨，是否能将该私人油站转为蚬壳油站，由蚬壳公司承担运输费，从而提供与市场一样价格的汽油。



他说，汽油供应其实只是桑及加帛一带的问题，相信在道路的改善后，能够获得解决。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）