王晓庭：敦马言论当头棒喝．“统考课题揭火箭假脸” 马青总团长王晓庭指出，在政府承认独中统考文凭的课题上，首相敦马哈迪再一次毫不留情面地当头给行动党一个响亮的耳光，同时也协助人民揭穿了行动党虚伪的假脸及谎言！

（吉隆坡2日讯）马青总团长王晓庭指出，在政府承认独中统考文凭的课题上，首相敦马哈迪再一次毫不留情面地当头给行动党一个响亮的耳光，同时也协助人民揭穿了行动党虚伪的假脸及谎言！

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她也说，敦马拒绝处理承认独中统考文凭的理由，已是近乎将大门关上，因为“政府须考虑马来人感受”和“先解决国家财富分配差距问题”，基本上是一个本世纪内都无法解决的问题。

“甚至在先进和民主国如美国，也在面对着国家财富分配差距的问题，你要先解决这个问题才来谈承认统考，这不是在愚弄华社吗？”

应专业学术角度处理

她说，处理承认独中统考应该是从专业与学术的角度来处理，如此才是有诚意的做法；而不是将教育课题政治与种族化，这是无理与霸道的。

她说，行动党出卖华社、欺骗华社支持希盟，如今必需为这些负上全部责任，请不要再逃避了。

“在509大选前，行动党制造给华社的假象和谎言，如今全都遭一一揭穿了；财政部长林冠英、副教育部长张念群等，说2018年政府会承认独中统考的说法，都是在忽悠华社。”

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她说，敦马在接受中文报的专访内容中显示，敦马由始至终根本不曾考虑过要承认统考；反之在敦马眼中，继续扶持、保护和协助土著，比其他一切都重要。

王晓庭是针对首相敦马哈迪在接受《星洲日报》访问时说，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行；但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题，这样作出回应。

曾繁翀：非从学术角度考量

“统考课题仍被政治操控”

此外，针对首相指承认统考须顾及马来人感受及预先解决国家财富分配差距，马华教育谘询委员会副主任曾繁翀说，这番言论显示了希盟政府对承认统考的考量并非从学术角度出发，并依旧被新政府政治操控。

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他发文告说，行动党不断提倡教育和政治必须分开，然而很遗憾的，在承认统考这个属于学术性的课题上，首相却把它与政治、种族，甚至是经济扯在一起。

“我们痛心的是即使换了新政府，首相对统考的观点依旧停留在90年代，而希盟各政党丝毫无力改变首相的旧思维。首相指需顾及马来人感受，但他忘记了有很多马来人已经改变了思维，否则希盟不可能在这次大选中突围。”

他说，首相把承认统考与解决国家财富分配差距牵扯在一起，是否意味首相认为承认统考，将造成其他文凭毕业生的竞争能力受到威胁？若是如此，这是不能成立的说法，政府岂能企图打压统考生来达到拉近贫富悬殊的目的？我们绝不苟同。

陈德钦：感受如何衡量？

承认统考终点变起点

另一方面，马华副总会长拿督陈德钦认为，首相敦马哈迪的谈话已经把承认统考的终点，变成了起点，把最后的一里路变成了遥不可及的十万八千里路，所谓必须顾及马来人的感受没有任何的标注、没有任何的指南，感受如何衡量没有人知道。

“我相信现在只有张念群（副教长）和林冠英（财长）最能体会马来人再针对承认统考的‘感受’，你们现在必须站出来向华社解释什么是马来人的感受，请讲清楚说明白，不要继续的把责任推卸给前朝政府，已经行不通。这是希盟政府和敦马的言论，如果你们还是华人，还言而有信、信守承诺的话，华社在等你们给出一个说法，一个交代。请不要静静！。”

敦马哈迪说，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行，但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题。

敦马言论打脸行动党领袖

陈德钦在文告中说，敦马虽然是首相，但却是大马人在大选选出来的人民代议士，支持你的人包含了马来人、华人、印度人和其他种族。你说承认统考是非常容易的事，只需签个名就行，但却必须考虑到马来人的感受，那么难道华人的感受就不需要考虑吗？华人的感受就不是感受？难道在大马，华人是二等公民？统考是华社和全民的事，政府却只是顾及马来人的感受，华人的感受却被置之不理。

他对敦马针对承认统考的谈话非常失望和遗憾，这也直接的打脸行动党的领袖，尤其是行动党资深领袖林吉祥、国会下议院副议长倪可敏、财长兼秘书长林冠英，教育部副部长张念群，行动党森州行政议员张聒翔。