林振辉非议敦马言论．“统考牵扯种族贫富无理” 马来西亚宗乡青联合总会总会长拿督斯里林振辉认为，首相敦马哈迪将种族贫富课题，与承认独中统考文凭牵扯在一起，是非常无理且短视的。

（吉隆坡2日讯）马来西亚宗乡青联合总会总会长拿督斯里林振辉认为，首相敦马哈迪将种族贫富课题，与承认独中统考文凭牵扯在一起，是非常无理且短视的。

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他说，华社在509大选积极推动改朝换代，甚至有数据显示95%华裔选票投给希盟，虽华社不曾要求任何回报，但敦马如今对统考欲加之罪，却是让人感到非常遗憾的。

他今日发文告说：“我可以很清楚告诉希盟政府，承认独中统考文凭对统考生来说并不是说需要有更大的出路，或者统考生想进入政府大学、政府部门工作，统考生当今在全球都是属于‘抢手货’；反之，政府承认统考，将会对华裔和华教在大马这国土上的一种认同与归宿感。”

他针对首相敦马哈迪接受《星洲日报》专访时说，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行；但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题，发表谈话。

他说，他不明白独中统考如何及怎样影响国家的贫富差距；“是否政府将统考生拒于政府体系门外，就可以提升低收入者的收入？”

“这是非常无厘头的说法，教育课题应该直接地以专业的学术手法处理，这绝对是公平与公正的做法，而不是无端端替统考冠上不可理喻的罪状。”

他认为，马来人社群有多少人反对统考？

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是少数的利益受损者还是大部份人？首相不应该随口就将责任推卸干净，这是不应该的。

他说，当希盟政府一而再声称要打造一个“马来西亚人的马来西亚”时，统考文凭却继续遭政府以保护土著感受、土著财富为由被排于门外，这已是如同政府在说一套做一套，欺骗人民。