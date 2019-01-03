马华发言人指希盟没诚意．“承认统考加2关卡” 马华发言人张佑铨说，承认统考的难关越来越多，首相敦马哈迪成了压死承认统考的“最后一根稻草”；因为首相又再为希盟承认统考的道路，多加了两道关卡，令承认统考的期限更变得遥遥无期。

（吉隆坡2日讯）马华发言人张佑铨说，承认统考的难关越来越多，首相敦马哈迪成了压死承认统考的“最后一根稻草”；因为首相又再为希盟承认统考的道路，多加了两道关卡，令承认统考的期限更变得遥遥无期。

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他说，首相马哈迪日前声称要承认统考文凭很容易，但政府必须考虑到马来人感受，也必须事先解决国家财富分配差距的问题。

他表示，当初承诺一旦执政，希盟就会承认独中统考文凭，但希盟政府如今一而再、再而三的制造更多问题来拖延承认统考；由此看来，希盟根本没诚意承认，而是把统考当成是玩弄人民和捞取政治利益的工具。

他今日发文告指出，一旦执政后，希盟政府就把承认统考的事抛到九霄云外。

期限不停拖延

他披露，大选前张念群曾信誓旦旦保证，希盟一旦执政，就会承认统考文凭；林冠英扬言扶着马华走完最后一里路，执政30天后便承认统考；而宣誓就任教育部副部长后，张念群本来保证2018年底会承认，却突然改口说自己不是决策者，无法保证年底会承认。

“教育部长马智礼更是直接打脸张念群，表明政府需要在5年内仅仅‘研究’是否承认统考。”

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他说，从希盟的马上承认，到执政30天后承认，到2018年底承认，再拖到5年内“研究”是否承认，希盟承认统考的期限不停的在U转和拖延。

“更离谱的是，为了拖延承认统考的进度，马智礼设下了各种关卡，如必须考量国语作为官方语文的地位、国民团结与和谐、符合国家教育政策、符合1996年教育法令、各方的共识，首相马哈迪最新所提及‘需顾及马来人的感受和国家财富分配差距的问题’，则成为了压死希盟承认统考的最后一根稻草。”