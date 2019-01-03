雷电交加之后（第七篇）：不惧钱景承压．手套4天王配合新政策 大马手套业称霸全球，其中顶级手套（TOPGLOV）更是全球最大手套厂商，为马股“4大天王”的佼佼者，希盟政府上台后，祭出调高最低薪金制等多项新制度，虽冲击手套领域，但手套领域掌舵人不担忧净利承压，依然积极配合政府。

顶级手套和贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）、速柏玛（SUPERMX，7106，主板医疗保健组）及高产柅品（KOSSAN,7153,主板医疗保健组）并列马股“4大天王”，在全球手套领域表现亮眼，除了顶级手套，贺特佳也是全球最大的丁腈手套制造商。

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顶级手套危机处理解利空

顶级手套今年也面对“贵买对手公司”和“劳工超时加班指控”

两道闷雷劈头，股价一度受重挫至跌停板，创办人丹斯里林伟才在上述两件事情上快速应对，没有拖泥带水，直接将事实摊在阳光下，对就是对，错就是错，透明做法成功稳住投资者信心，沉稳应对的态度充份展现领导风范，也让股价迅速恢复正常。

速柏玛在2018年也属多事之秋，创办人拿督斯里郑金升与妻子拿汀斯里陈美玉和妻姨卷入内幕交易，郑金升也在大选前向前首相道歉，时任主席丹斯里拉菲达也在道歉事件后以私人原因急速呈辞，事件引发市场热议。

最低薪冲击大

新政府上台，导致手套领域在2018年面对多项利空袭击，其中希盟政府上调最低薪金冲击以外劳为主的制造业，手套领域无可避免受到波及，惟手套业者对政府的政策大表欢迎，并指出所给予的薪金已符合最低薪金制。

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政府2018年杪宣布要雇主为合法外劳缴交社会保险，在制度尚未明朗化下，是否会出现外劳保险和社险的双重负担也加重了手套业者的成本。

政府在预算案中宣布，2019年1月1日起最低薪金调高至1100令吉；劳工成本料占手套领域总成本8至10%，预计最低薪金每调高100令吉，将稀释领域2018至2020财政年盈利目标1.2至1.6%。

另外2019年商业电费、天然气等费用也将一一调涨，市场人士认为将压缩净利，惟对盈利冲击不大。

虽然利空重重，手套领域最大的利好却是可以将增加的成本透过上调手套平均售价，转嫁至消费者身上。

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可转嫁成本

加上市场对于卫生和保健意识逐渐抬头的当下，全球需求日益增加，尤其是“4大天王”也积极建厂增产，扩大公司版图。

值得注意的是，手套产能增加随时出现供过于求现象，为了保住市场份额，可能引发削价战。不过，手套领域逐步迈向自动化，可以降低生产成本，料可抵销部份成本上调的利空。

以出口为导向的手套领域，在马币兑美元贬值和原料价格走软下，也获益不少，因此会否将成本转嫁胥视成本涨幅是否超越利好。

大马手套产品质量拥有保障，深受全球消费者欢迎，4家主要手套公司也积极增建厂房扩充产能和延伸业务触角以增加营收来源。