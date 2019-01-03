Maybank员工薪水涨10% 马来亚银行（Maybank）内部职员工会的成员将全面获得10%的薪资调整，具体取决于各自薪资范围内的最高工资。

（吉隆坡3日讯）马来亚银行（Maybank）内部职员工会的成员将全面获得10%的薪资调整，具体取决于各自薪资范围内的最高工资。

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“这项调整是马来西亚银行业员工获得的最高薪资涨幅之一。”全国最大的马来亚银行在昨日一份声明中如此表示。

这次的调整是根据Maybank与其内部职员工会、Maybank一级官员（AMCO）和Maybank高管协会（AME）之间签署的集体协议（CA），而该协议的期限是2018年1月1日至2020年12月31日期间。

AMCO将作为高级管理人员的执行代表，而AME则是初级官员级别的代表。

除了薪资调整之外，该集体协议还会调涨高达30%的人身意外险和25%的人寿保险，这将进一步支持员工及员工家人，尤其是发生意外的时刻。

另外，马来亚银行的员工房屋贷款利率也将由3.5%减至2%，并且适用于所有员工的现有贷款与新贷款，2019年即可生效。

“透过这些薪资调整和福利，我们希望职员将会更有动力为Maybank服务，提高生产力、价值观和责任感，这将会进一步增强劳动力。”