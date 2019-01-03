受惠再生能源．CYPARK盈利看俏 CYPARK资源（CYPARK）2018财政年净利表现亮眼，联昌研究看好该公司可从再生能源中受惠，带动2019至2021财政年盈利增长。

（吉隆坡2日讯）CYPARK资源（CYPARK,5184,主板工业产品服务组）2018财政年净利表现亮眼，联昌研究看好该公司可从再生能源中受惠，带动2019至2021财政年盈利增长。

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由于营运及财务支出皆下降，CYPARK资源2018财政年核心净利超出预期，分别达该行及市场全年财测111%及106%。

环境工程业务方面，CYPARK成功取获2期太阳能光伏能源（LSS2）合约后，可提高公司信誉及加强在该领域的地位，有助未来竞标合约。

CYPARK资源2018财政年持有3项总值7亿令吉合约，分别在吉打州锡县、森美兰州双溪特力和格灵济水坝建设太阳能光伏发电设备。

联昌相信，基于政府有意在2025年提高再生能源发电比重至25%、2019财政年即将推出的3期太阳能光伏能源（LSS3）和修订净能源计算（NEM）计划，将有利于再生能源业者。

该公司预期2020年其再生能源发电量将增至4倍，超过120兆瓦。

基于营运和利息开销下降，联昌提高2020财政年每股盈利预测1%，并在采用2020财政年估值后，下调目标价。

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该行预计，该公司2019及2021财政年将分别启用垃圾再生能源（WTE）及LSS2工厂，将带动2019至2021财政年盈利走强。