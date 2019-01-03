IBR机制恐冲击天然气运输．国油气体下跌62仙 国油气体（PETGAS）在奖掖式管理（IBR）机制下调低天然气收费，分析员预计天然气运输和再气化业务受影响盈利料下滑，纷纷大砍盈利预测和目标价。

（吉隆坡2日讯）国油气体（PETGAS,6033,主板公用事业组）在奖掖式管理（IBR）机制下调低天然气收费，分析员预计天然气运输和再气化业务受影响盈利料下滑，纷纷大砍盈利预测和目标价。

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受此不利因素影响，国油气体今日股价大跌，闭市报18令吉58仙，全日重挫62仙，为全场第三大跌幅股。

国油气体宣布，透过奖掖式管理机制，调整2019年天然气收费。另外，国油气体也与母公司国家石油签署第二阶段（2019至2023年）天然气处理合约（GPA）和以1亿零800万令吉，向国油收购输送管和跟部资产。

MIDF研究指出，新奖掖式管理框架下，天然气运输业务将受影响，因收费下调至每焦耳（GJ）为1令吉072仙。

该行补充，半岛天然气应用计划系统为国油气体分别贡献23%营业额和40%盈利，假设销量维持不变，预计营业额将下跌14.1%。

马银行研究指出，按照监管准则的规定，运输过渡期长达6年（两年监管期），因此运输收费可能会在2020和2023年进一步下降。

MIDF表示，再气化业务方面也同样受到影响，不过其对国油气体的贡献约10%，因此调整新收费对公司仅带来微幅影响。

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至于天然气处理业务，MIDF研究预测将增长8.3%，归功于母公司国家石油同意支付固定预订费2524令吉／mmscfd（百万标准立方尺），比较前期的2330令吉／mmscfd（百万标准立方尺）；这包括每焦耳20仙的流量费，作为每日1750mmscf目标的干气处理。

MIDF认为，国油上调预订费对国油气体带来利好，因天然气处理业务分别贡献24%营业额和23%盈利。

马银行则预计，营业额将因此按年增加约1亿2400万令吉。

达证券正面看待GPA更高的预订费，料能抵销新第三方使用条款（TPA）收费带来的利空。

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达证券中和看待国油气体收购资产的事项，因是该公司目前营运基础架构，预计将被纳入管制资产基础（RAB）架构。