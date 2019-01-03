对新旧政府一视同仁·柔王储：为民争取最好的 迈入2019年，柔佛王储东姑依斯迈在个人脸书专页向人民致歉，并表示自己将秉持原则，为人民发声以及争取最好的。

柔佛王储东姑依斯迈。

（柔佛3日讯）迈入2019年，柔佛王储东姑依斯迈在个人脸书专页向人民致歉，并表示自己将秉持原则，为人民发声以及争取最好的。

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王储在文中指出，无论是前朝政府还是新政府，他都会一视同仁。他希望新政府能开始管理国家，停止不必要的争斗，更不要把每个问题政治化。

王储表示：“有些人可能不喜欢我所说的，但这是一项挑战。如果有必要，就让我成为头号公敌吧！”

“我真的很希望政府能成功，每当我醒来，我都希望自己的看法是错的，但他们总是证明我是对的。在前朝政府时代，我也是如此，没有区别。我只想为人民争取到最好的。”

王储也呼吁大家一同反思2018年所做的一切，并纠正所犯下的错误。

展望2019年，王储就期盼大家能减少在社交媒体上渲染。做出对的决定，相互合作，接受彼此的空间和责任。为民为国家，做出最好的奉献。

