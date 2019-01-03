国投副总裁退休．委新任首席投资员 国民投资公司（PNB）宣布，该公司副总裁兼首席营运员（COO）拿督依德利斯克卓荣休，于2018年12月31日生效。同时委任哈妮山胡为首席投资员（CIO），2019年1月1日生效。

（吉隆坡2日讯）国民投资公司（PNB）宣布，该公司副总裁兼首席营运员（COO）拿督依德利斯克卓荣休，于2018年12月31日生效。同时委任哈妮山胡为首席投资员（CIO），2019年1月1日生效。

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该公司文告指出，依德利斯克卓在国投前后任职逾34年，包括在国民股票信托公司（ASNB）在内。

国投主席丹斯里洁蒂在文告指出，依德利斯克卓为国投高级管理队伍的资深成员，她代表公司董事部、管理层及员工向他对公司的重大贡献致谢。

文告指出，哈妮山胡受委为首席投资员，主要负责日常营运的领导，包括资产管理部门的全部营运单位、如基金管理、策略资产配置、股票市场营运、固定收入、投资分析及经济部等。

哈妮山胡是于1996年以大学毕业见习生加入国投，在其22年的职业生涯中担任过各部门职位。她是美国西北大学的经济系毕业生，最近也完成哈佛商学院的高级管理计划。