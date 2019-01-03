雪州柏朗桑CEO任董事经理 雪州柏朗桑（KPS）委任首席执行员阿末法力为董事经理，由1月1日生效。

（吉隆坡2日讯）雪州柏朗桑（KPS,5843,主板公用事业组）委任首席执行员阿末法力为董事经理，由1月1日生效。

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雪州柏朗桑透过文告指出，阿末法力在受委为董事经理后，将保留首席执行员一职，他早于2016年5月1日已受委为首席执行员。

阿末法力毕业自玛拉工艺大学会计系，在银行、投资、消费者和产业发展领域拥有超过20年经验。

在加入雪州柏朗桑之前，阿末法力曾经在国家股权有限公司和国库控股任职，并从中累积带领雪州柏朗桑之时，非常有用的投资决策经验。

阿末法力加入雪州柏朗桑后，带来公司进行企业转型计划（BTP），为公司拟定新的业务方向，瞄准强劲的永续企业增长、优化股东回酬和为雪州柏朗桑重塑品牌。

雪州柏朗桑同时宣布，委任Bangsawan集团董事经理郭立安（音译）为董事，由1月1日生效。

郭立安毕业于国际伊斯兰大学法律系，并获得哈佛法学院颁发法律硕士学位和参与哈佛大学的高管教育计划。