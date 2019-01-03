政府加紧打击黑市．5测字烟酒股有望收复市场 政府加紧对非法测字业、烟酒展开执法，元旦日起售卖私烟私酒者受更高罚款与监禁，马银行研究预期五大业者将从此受惠，若收复所失去的市占率，将有上调评级潜能。

（吉隆坡2日讯）政府加紧对非法测字业、烟酒展开执法，元旦日起售卖私烟私酒者受更高罚款与监禁，马银行研究预期五大业者将从此受惠，若收复所失去的市占率，将有上调评级潜能。

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马银行看好上述措施，认为若能成功打击上述地下活动，可望让万能（MAGNUM,3859,主板消费产品服务组）、成功多多（BJTOTO,1562,主板消费产品服务组）、英美烟草（BAT,4162,主板消费产品服务组）、皇帽酿酒厂（CARLSBG,2836,主板消费产品服务组）、大马喜力（HEIM,3255,主板消费产品服务组）五大业者受惠。

该行指出，过去多年，合法测字、烟酒业部份市场受非法业者抢夺，测字销售从2010年的91亿令吉减至2016、2017年的83亿令吉；合法烟草从2004年的196亿根减逾半至77亿根；违禁啤酒占半岛销售的10至20%，占东马的90%。

从2014年开始，非法测字与走私香烟更为猖獗和公开化，主要是执法单位在执法上显得被动。

从1月1日起，经修改后的1967年关税法令和1976年国内税法令，违禁香烟与酒类刑罚加强；这项修正案规定进口商每年需进口一个最低数额（持有最低3年执照者每年进口至少1000万根香烟，少过3年者每年进口500万根），关税局官员须问责，同时关税局官员若涉案也将受罚。

有关刑罚包括，任何涉走私烟酒一旦罪成，最低可实施10万令吉罚款，或缴烟酒价值的10倍罚金，相比前期是5万令吉罚款或相等烟酒价值的10倍罚金，或者坐牢3年，或者两者兼施。重复犯案者，则可被罚款50万令吉或缴付烟酒价值的20倍罚款，视何者为高。

2017年5月，执法单位在马六甲进行非法测字业执法行动。

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2018年6月，在希盟执政后，被指与非法罪恶营运者狼狈为奸的特警部瓦解。

关税局今年也将增添约7亿令吉器材进行监测走私行动，55架货物扫瞄器安装于全年港口，另在全国机场安装8台行李扫瞄和身体扫瞄器。

处理走私烟酒的关税局官员受关税局内部廉正特别部队监控，直接向关税局总监负责；总监可援引1967年关税法令提控渎职官员，可罚款1万至50万令吉。

马银行认为，若打击非法行动奏效，而促成合法测字、烟草业者销售增长1%，在净利上可能增长0.9%至1.3%，目标价则可增0.5%至1.4%。

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倘若销售可以持续，每1%的最终增长率，可对五大行家的目标价提振11.9%至17.8%。

自马六甲5月行动过后，万能与成功多多2017年次季销售有增长，2018年第三季归功于执法单位而销售增长；私烟市占率也由63%减至62%。

英美烟草则认为，2018年第三季私烟销量减，可能是税务假期（2018年6月至8月杪）的提前采购行动，私烟动向仍需密切监控。