澳洲男对蜘蛛尖叫“去死”·惊动警方紧急出动 媒体报道，一名澳洲男子大战蜘蛛时高呼“去死”，吓到让路人向当局报警，说听起来像是暴力骚扰，引发警方紧急出动，才知是乌龙一场。

（澳洲．悉尼3日讯）媒体报道，一名澳洲男子大战蜘蛛时高呼“去死”，吓到让路人向当局报警，说听起来像是暴力骚扰，引发警方紧急出动，才知是乌龙一场。

广告

根据媒体报道，邻居2日路过澳洲西部沿海城市伯斯（Perth）一间房子时，听见男子不断大喊“你怎么不去死？”以及幼童尖叫声，因此打电话报警。

报道引述似为伯斯北部旺纳卢（Wanneroo）警察的推文表示：“多个警方单位亮警示灯并鸣警笛回应。”这则贴文后来被删除。

这则贴文显示执法通讯记录，包括最初的紧急通报，15分钟后更新表示：“警方与各方谈过，他们表示这名丈夫当时只是试着杀死一只蜘蛛（对蜘蛛感到严重恐惧）。”

通联记录显示，这名男子“为造成警方不便道歉”且“没有看见任何伤亡（除了蜘蛛）”，并表示“不需要警方进一步介入”。

报道并未标示男子身份或蜘蛛品种。

路透社在非正常营业时间打去西澳省（Western Australia）警方行政中心的电话无人接听。

广告

与人类相比，澳洲是世界上蜘蛛数量最多的国家之一，生物学家表示，南半球热浪提高在建筑内发现蛛形纲动物的机率。

（中央社．译者：侯文婷/核稿：徐睿承）