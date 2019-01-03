王丽萍．改变，从自己开始 不管国家改革也好，全球气候变迁课题也罢，都离不开个人的改变，与其寄托予互相争权夺利的政客改变，不如改变自己，省视自己又如何看待其他友族同胞，走出同温层，试着去了解、接纳，以及在自己能力范围下，不分肤色和宗教支援有需要的人或群体；刻不容缓的改变全球气候变迁情况也需要每一个人更友善地对待环境。

从2018年跨入新的一年，我国依然笼罩在种族相关的政治争议中，而世界各地发生的天灾，让人更关注全球气候变迁所带来的不安。

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2018年是我国历史性的一年，迎来第一次政党轮替，大多数人民如愿以偿告别旧政府，迎来新政权，期望迎来希望和改变。

开始时，二度拜相的马哈迪领导的希盟政府似乎展现了改革的意愿，但不久后政府的许多政策和决定不管是好或坏，引起诸多争议。随着近期巫统议员大规模退党和可能跳槽，国家的改革方向与议程因政治的权力斗争渐渐模糊乃至走调。

撇开之前诸多种族与宗教争议，开始有人说巫统可以和马哈迪领导的土团党结盟，成立联合政府；土团党有人喊话马哈迪可以任相5年后才交棒；慕尤丁建议新土著议程政策，提出“不要公平机会，要公平成果”；马哈迪再痛骂马来人，要他们长进，不要一直靠政府的拐杖等。

尽管希盟里不乏想要国家朝向改革、开放与进步的领袖，但持续不断周旋在种族政治氛围中，加上领导人以过去的思维模式领导政府，如外表新颖的火车装着旧零件，改革与改变步履蹒跚，不进则退，想要看到真正改变的人民，难免要带着沮丧与失望跨年。

此外，2018年发生许多造成损失惨重及夺走数以千计人命的天灾，地震、海啸、超级台风等，加上一再破纪录的热浪、豪雨，而在全球气候变迁下，未来只有威力更强大的天灾。然而，在全球碳排放量持续成长，国际间依然没有对履行《巴黎协定》作出实际承诺。

很多人对气候变迁感到不安，但大部份人并没有采取任何行动减缓全球气候变迁的情况，即使在生活中的小小举动，如拒绝一次性塑料用品、节能减碳、拒绝使用塑料吸管等也做不到。

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不管国家改革也好，全球气候变迁课题也罢，都离不开个人的改变，与其寄托予互相争权夺利的政客改变，不如改变自己，省视自己又如何看待其他友族同胞，走出同温层，试着去了解、接纳，以及在自己能力范围下，不分肤色和宗教支援有需要的人或群体；刻不容缓的改变全球气候变迁情况也需要每一个人更友善地对待环境。

改变，从自己开始，不要小看一个人的力量，可小也可大。