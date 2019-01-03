亚洲气体需求走高．国油加码加拿大投资 国家石油（Petronas）正加倍在加拿大建立气体资源，以满足高涨的亚洲液化天然气需求，因为本地区将从煤炭转向替代能源。

（吉隆坡2日讯）国家石油（Petronas）正加倍在加拿大建立气体资源，以满足高涨的亚洲液化天然气需求，因为本地区将从煤炭转向替代能源。

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加拿大将成气体业务第二个中心国油总裁兼首席执行员丹斯里旺祖基菲里接受《金融时报》专访时表示，虽然大马仍将是大本营，但长期而言加拿大将成为其气体业务的第二个中心地带。

国油在2018年5月收购了蚬壳在不列颠哥伦比亚省的140亿美元加拿大液化天然气项目25%股权──这是国油取消360亿加元（260亿美元）加拿大西部的液化天然气项目10个月后，对北美市场的重大信任投票，因“市场条件出现变化”。

祖基菲里表示，由于商业原因，令太平洋西北地区液化天然气只是一种选择，无法将之货币化，如今液化天然气市场状况有所改善。

国油对加拿大的承诺也表明了该集团对气体的巨大赌注，气体占其组合的70%。祖基菲里说，很多人认为气体就像是一种过渡性的燃料”。“我不接受这种观点。我认为天然气将在市场停留很长一段时间。我认为它是我们拥有的最清洁的化石燃料。”

蚬壳牌是新不列颠哥伦比亚省项目的最大股东，该公司表示，从加拿大西海岸到北亚的运输时间比美国墨西哥湾低约50%，这表明它比该地区的重要供应商美国页岩气更占优势。

按照长期液化天然气销售和采购协议，日本仍然是国油最大的市场，占总数的一半。中国排名第二，占21%，但祖基菲里认为，中国的需求将在未来几年内超越日本。

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一些研究显示，中国对液化天然气的需求飙升，因为中国希望在住宅和工业市场上从煤炭转向燃气发电，而空气污染物导致该国每年造成多达100万人过早死亡。

中国2017年的液化天然气进口量比上一年增加了50%，占全球2025年燃料需求增长的三分之一。

国油将向加拿大投入更多资金，正在考虑增加销售或启动新的液化天然气或气体石化项目，以将加拿大天然气储量“货币化”。

祖基菲里说：“拥有地下储备却没有投入任何资金，这将是没有意义的。”

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他表示，在低度开发的市场如印度，增加气体管道或液化天然气终站的基建投资，可进一步推动气体业务成长。