达祖丁．拉大仍应获得政府资助的理由 撤除拨款的原因是拉大与马华有政治联系。

我非常伤心，拉曼大学学院将无法获得过去50年来得到的一些财务援助。

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去年12月6日，希望联盟政府在国会表示，政府只会向拉大提供550万令吉的发展基金，而不是前朝国阵政府所提供的3千万令吉的拨款。

撤除拨款的原因是拉大与马华有政治联系。我非常尊重其理由背后的原则，财政部长林冠英甚至让那些希望我们认为他是倾向支持某一种族的批评者无法得逞。

但我想写的是，我认为应该继续为拉大提供拨款。我的理由如下：首先，拉大从未涉及任何足以破坏我们建设和谐社会的极端活动。

我曾经读到，马来西亚工艺大学举办过一场研讨会以攻击同性恋、双性恋和变性者，而玛拉工艺大学也曾经举办研讨会并攻击基督徒同胞。马来西亚伊斯兰理科大学还根据彭亨州宗教师阿都拉曼的“异教徒”言论，举办了一场论坛以讨论杀害大马公民的条件。

这3种可耻的偏执和极端主义行为在大马根本行不通，因为容忍和尊重多元是我国人民能够共存的两大支柱。我不记得拉大曾经举办过类似的活动，这证明了其致力于培养摒弃偏执或种族和宗教极端主义的高尚大马人。

其次，拉大一直以最可负担的学费提供高素质的教育，这使得数十万年轻大马人能能够进入就业市场并创造了一个良好和宽容的社会。

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农业及农基工业部长沙拉胡丁是其中之一。身为一个拥有坚定伊斯兰信仰的人，他遵循伊斯兰的正道，而不像其前政党伊斯兰党领袖那样，被大规模的贪污和极端主义思想左右。

我，同样的，把子女和女儿一次过都送进了拉大就读。我的侄女攻读的是时装设计证书课程，而我的女儿攻读大众传播文凭课程。两人都成为了全面发展的公民。我的侄女曾经在士古来前州议员巫程豪的服务中心工作，而我的女儿当上了BFM电台的记者，在获得蒙纳士大学的硕士学位后，如今已是万达大学学院的全职讲师。

两人都不曾对我说过她们在那里受到了歧视的话。两人都喜欢在那里学习，并毫不犹豫的向其他马来人家庭推荐拉大。

为此，我必须赞赏马华，它是一个将国家利益置于任何种族意识形态之上的政党，尽管该党是一个支持基于种族的政党。

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我想再次强调，我反对任何基于种族或宗教的政党，并会毫不犹豫的支持制定法令以禁止任何基于种族和宗教理由而成立的政党。我会毫不犹豫的签名禁止这些政党，如巫统、马华、国大党、土团党和伊斯兰党。

虽然这些政党，除了新成立的土团党，对党员和国家都作出巨大贡献，但在我们迈向新的未来时，我们必须向前看并摒弃这些政党。我必须清楚且毫不含糊地说，我赞扬马华是一个温和的政党，在马来亚成立期间为国家建设作出了巨大贡献，并且在建立和维护拉大方面作出了牺牲。

我尊重林冠英的原则，如果拉大与马华断绝关系就可以得到拨款，我认为部长的原则是让人敬佩和具备理想的，但让大马的一些大学摆脱政治干预是不切实际的。

只要玛拉工艺大学继续存在，就会一直存在政治干预。只要公立大学还有80%而不是50%拨款，就会出现干预，只因为这些机构都是属于大马人的。

私立大学没有政治干预，因为他们的拥有者是私人界。拉大是一个由政党成立的机构，因此，我认为它与玛拉工艺大学没有区别。显而易见的是，拉大亲切的允许我的侄女、女儿和我的朋友沙拉胡丁以可负担的价格就读，而另外一个则只允许单一种族。

因此，我认为拉大与马华的“政治联系”没有任何问题。马华时候曾经在拉大的讲堂举剑，喊着反对马来人和伊斯兰的口号？是否有副校长发表过破坏国家和谐的言论？我似乎记得玛拉工艺大学的副校长沉迷于这种种族言论，对我而言，他完全不配称为国家公务员。

最终，不管怎样，我全心全意地相信拉大的拨款必须持续下去，以纪念谦虚而随和，并勤奋的国父东姑阿都拉曼。东姑阿都拉曼是一个独特的人，他并没有沉迷于兴建大型建筑计划，如双峰塔、槟城大桥或一个叫布城的大型城市。他的宽容、同情和平衡的政治经验，让他得到了所有人民的信任。与他同期的其他领导人都“太马来人”了，难以得到不同信仰、文化、语言和期望的大马人的信任。

拉大简单的混凝土建筑并没有特殊的建筑特色。校园的景观不需要像布城那般的维护。学生驾驶的是灵鹿和迈薇，而不像其他私立大学生驾驶的是丰田和本田。校园整体的氛围紧凑、简单、并充斥着学习的热情。

东姑阿都拉曼承诺，我们将在金融稳定、互相尊重和政治有诚信的社会中，过上平静、有尊严和幸福的生活。

拉大，在我看来，继承了东姑阿都拉曼的遗志。

让我们所有人继续支持拉大，作为真正的大马精神的体现。

（Tajuddin Rasdi是大学讲师）