沈桂贤：收了钱不除草 . 提议把路税归还砂 （古晋3日讯）砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤表示，如果联邦政府无法处理联邦大道的维修和路旁野草事宜，应该把在砂州征收的路税收入归还给砂拉越。

（古晋3日讯）砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤表示，如果联邦政府无法处理联邦大道的维修和路旁野草事宜，应该把在砂州征收的路税收入归还给砂拉越。

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他于前晚在肯雅兰园民众联谊会会长与启蒙文化社联办的“2019年元旦爱心之夜”晚宴上致词时，调侃联邦政府征收路税后，却未拨款处理联邦大道旁的野草。

他解释，征收路税是联邦政府负责，所以联邦政府有责任进行联邦大道的维修和处理路旁的野草，但是目前的情况是联邦政府却以没钱作为藉口，没有处理路旁丛生的野草。

“联邦政府征收路税后，就要负起维修道路和除草的工作，不能总是找藉口。路税由联邦政府征收，除草和维修道路的工作则由州政府来执行，天下没有这种收了钱而不做工的道理。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）